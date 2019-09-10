Как знакам Зодиака лучше снимать стресс

Овен

Овны всегда делают только то, что хотят. Если они находятся в состоянии стресса, то могут совершить то, о чем давно мечтали, но не решались. Это могут быть прыжки с парашютом или поездка на мотоцикле. Они живут на адреналине, и это для них лучшее лекарство от стресса.

Телец

Телец находит утешение деньгах. Идеальный способ снять стресс для них — демонстрация своего успеха и прикосновение к роскоши. Шопинг и посиделки в лучших ресторанах всегда помогают им прийти в норму.

Близнецы

Они очень любопытны и любят встречаться с новыми людьми. В то же время Близнецы креативны и иногда нуждаются в одиночестве. В одну секунду они могут быть «королями вечеринки», а в следующую — отгородиться от всех. Но в состоянии стресса лучшее место для них — это вечеринка.

Рак

Самый чувствительный знак Зодиака, который считает, что дом там, где сердце. Представители знака чувствуют себя наиболее счастливыми, когда они окружены семьей или близкими друзьями. Раки — настоящие домоседы, особенно, когда им плохо.

Лев

Если они испытывают стресс, то стараются компенсировать неудачу в любой другой области своей жизни. К примеру, если их отношения рушатся, то они вступают в борьбу за новую должность или берут очередной проект на работе. Кстати, обычно это приводит к успеху.

Дева

Когда Девы находятся в состоянии стресса, они составляют списки (к примеру, «за» и «против») и анализируют все произошедшее с ними, чтобы сделать выводы на будущее. Эффективно взвешивая все факторы и принимая осознанное решение, они минимизируют свое состояние стресса.

Весы

Когда Весы испытывают стресс, они идут туда, где они чувствуют себя красивыми — на шопинг, в тренажерный зал, а в особо тяжелых случаях — в салон красоты для смены имиджа. Это то, что приносит им успокоение.

Скорпион

В моменты стресса Скорпионы наряжаются и идут веселиться, флиртовать и собирать комплименты. Они начинают ночь с убийственного селфи, а закончить могут в постели с незнакомцем. Новый роман — лучшее лекарство для них.

Стрелец

Ничто так не освобождает разум Стрельца, как путешествие. Небольшой отпуск на солнце — вот то, что нужно представителю знака, чтобы избежать депрессии. Он любит анализировать свои проблемы с дальних расстояний. И отдых на даче здесь вряд ли подойдет.

Козерог

Козероги почти всегда испытывают стресс, потому что работают усерднее других. Лучший способ борьбы со стрессом для них — это тишина и спокойствие. Одинокий вечер с книгой, любимым фильмом и бокалом вина — лучший способ снять стресс для них.

Водолей

Лучший способ борьбы со стрессом для Водолеев — отправиться на вечеринку и танцевать до утра. Или провести вечер в приятной компании, не думать о проблемах и посмеяться от души. Довольно часто на следующий день они и перестают понимать, почему придавали такое большое значение своим проблемам.

Рыбы