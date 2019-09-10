Ани Лорак снова спровоцировала слухи о романе с Сергеем Лазаревым

И Ани Лорак, и Сергей Лазарев выложили в своих аккаунтах снимок, который вызвал домыслы о любовных отношениях между ними. При этом оба сопроводили посты хэштегами "дружба" и "друзья".

Подписчики знаменитостей тут же свели их вместе. "Какая прекрасная пара", "Главное, #друзья. Не, ну вы идеальная пара", "На дружбу не похоже", "А вы точно просто друзья?", "Мне кажется, у них роман", "Когда ж вы уже наконец-то поженитесь?" – высказались фолловеры Ани Лорак и Сергея Лазарева.

Отметим, Ани Лорак давно приписывают роман с певцом. Сразу после расставания с мужем ее заметили вместе с коллегой на одном из популярных курортов Сардинии. Поговаривали, что артистка якобы сама бросила супруга ради Сергея Лазарева.