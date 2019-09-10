Три важных кризиса в жизни каждого знака Зодиака

В жизни каждого человека наступают переломные моменты, когда кажется, что весь мир против и проблемы переходят из одной в другую. В определенное время все знаки Зодиака переживают кризис, и как они переживут этот период, зависит их личное счастье.
Астрологи выделяют три основных кризиса в жизни знаков Зодиака. Принадлежность к определенной стихии, особенности характера указывают на определенные проблемы на жизненном пути. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о них, чтобы подготовиться к возможным неприятностям и разрешить трудности как можно скорее и безопаснее для себя.
Стихия Огня (Овен, Лев, Стрелец)
Для типичных представителей огненной стихии характерны следующие кризисы:
- творческий;
- приспособленческий;
- поведенческий.
Творческие порывы Овнов, Стрельцов и Львов сильны, ведь огонь порождает тягу к знаниям, получению новых эмоций и впечатлений, а также выражение индивидуальности через творчество. Порой люди этой стихии «перегорают», на время утрачивая способность общаться со своей музой. Справиться с кризисом в этом случае можно благодаря упражнению «Идея внутри меня» и медитациям, направленным на поиск ответов на насущные вопросы.
Поведенческий кризис застает представителей Огненной стихии на разных этапах жизни. Львы сталкиваются с ним, когда не находят признания и славы, или же их звезда уходит с небосклона популярности. Овнам поведенческий кризис грозит в том случае, если они продолжают потакать эмоциям и предпочитают жить по своим собственным принципам, игнорируя законы этики и морали. Стрельцам грозят неприятности из-за чрезмерной агрессии, которой они отвечают на любые критические замечания. Во всех случаях людям Огня важно усмирять эмоции, находить способы отвлечься от раздражителей и не опускать руки, если в жизни что-то идет не так.
Стихия Земли (Телец, Дева, Козерог)
Людям, принадлежащим к земной стихии, свойственны следующие три кризиса:
- среднего возраста;
- стабильности;
- консерватизма.
Кризис среднего возраста наступает неожиданно, и люди Земли не сразу могут справиться с таким потрясением. Увлеченные личности, они часто не замечают бег времени, погружаясь в заботы и хлопоты с головой. Трудолюбие, порой граничащее с трудоголизмом, сказывается на здоровье не лучшим образом, поэтому Козерогам, Тельцам и Девам важно прерываться на отдых и заботиться о своем физическом и душевном состоянии.
Консерватизм — не совсем кризис, однако он может стать таковым для тех представителей Земли, кто не сможет совладать с развитием прогресса и будет игнорировать нововведения. Козерогам, Тельцам и Девам не стоит забывать о том, что прогресс может стать той самой палочкой-выручалочкой, позволяющей оставаться на плаву и не оставаться позади основного потока.
Стихия Воды (Рак, Скорпион, Рыбы)
Люди, принадлежащие к стихии Воды, чаще всего сталкиваются со следующими основными кризисами в жизни:
- эмоциональным;
- любовным;
- кризисом успеха.
Люди Воды чувствительны и обладают сильно развитой интуицией, помогающей им избегать проблем и обходить препятствия стороной. Живущие эмоциями, они могут в одночасье перегореть, не справившись с сильными негативными впечатлениями, получаемыми в течение всей жизни. В этом случае Ракам, Скорпионам и Рыбам приходится сталкиваться с депрессивным настроением и упадком сил. Избежать этих проблем астрологи рекомендуют с помощью тренировки силы воли и отказа пропускать через себя весь поступающий извне негатив.
Представителям водной стихии важна любовь во всех ее проявлениях. Они ценят семейные, дружеские и любовные узы, питаясь энергией взаимной симпатии и набираясь сил благодаря ответным чувствам. Рано или поздно в жизни людей Воды случаются кризисы, которые возникают из-за предательства или чувств, не нашедших взаимности. Такие трудности могут надолго выбить из колеи Раков, Рыб и Скорпионов, и астрологи рекомендуют им не быть излишне доверчивыми, чтобы меньше разочаровываться.
Кризис успеха или успешности также выбивает водных людей из колеи, что может стать причиной проблем как с работой и финансовой стабильностью, так и с общим состоянием здоровья. Трем представителям стихии важно помнить о том, что успеха достичь гораздо легче, чем удержаться на пьедестале славы, а значит, развиваться нужно в нескольких направлениях, чтобы в случае потери стабильности начать путь к новым вершинам.
Стихия Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей)
- брачный;
- интеллектуальный;
- дипломатический.
Весам, Водолеям и Близнецам противопоказана рутина. Из-за монотонности они быстро теряют интерес к происходящему, поэтому в условиях семейной жизни представителям Воздуха важно поддерживать огонь страсти, не затухающий ни на минуту. Однообразие губит союзы любящих сердец. Астрологи рекомендуют трем представителям стихии самостоятельно вносить разнообразие в личную жизнь, а не ждать у моря погоды и не разочаровываться раз за разом в своих избранниках.
Интеллектуальный кризис, или, как его часто называют, голод, может стать препятствием на пути к развитию и успешности. Преодолеть его помогают техники, направленные на развитие скрытых способностей и талантов. Весам, Водолеям и Близнецам важно постоянно находиться в движении и поиске новых вершин, которые можно было бы покорить. При этом им важно концентрировать внимание на начатом и не сворачивать с пути до достижения конечного результата. В этом случае можно преодолеть любые проблемы и избежать кризиса.
Дипломатический кризис у людей Воздуха возникает от переизбытка информации и общения. Им может в одночасье опостылеть любимая работа и круг общения из-за того, что люди Воздуха берут на себя непомерную ношу и попросту устают от информационного шума. В этом случае у них начинаются серьезные проблемы в общении и просыпается теневая сторона характера. Хамство, грубость и прочие проявления темной стороны весьма затрудняют жизнь, а значит, представителям воздушной стихии важно тщательно выбирать круг общения и незамедлительно прощаться с теми, кто усложняет жизнь, дает советы и мешает личному развитию.