Три важных кризиса в жизни каждого знака Зодиака

Стихия Воды (Рак, Скорпион, Рыбы)

Люди, принадлежащие к стихии Воды, чаще всего сталкиваются со следующими основными кризисами в жизни:

эмоциональным;

любовным;

кризисом успеха.

Люди Воды чувствительны и обладают сильно развитой интуицией, помогающей им избегать проблем и обходить препятствия стороной. Живущие эмоциями, они могут в одночасье перегореть, не справившись с сильными негативными впечатлениями, получаемыми в течение всей жизни. В этом случае Ракам, Скорпионам и Рыбам приходится сталкиваться с депрессивным настроением и упадком сил. Избежать этих проблем астрологи рекомендуют с помощью тренировки силы воли и отказа пропускать через себя весь поступающий извне негатив.

Представителям водной стихии важна любовь во всех ее проявлениях. Они ценят семейные, дружеские и любовные узы, питаясь энергией взаимной симпатии и набираясь сил благодаря ответным чувствам. Рано или поздно в жизни людей Воды случаются кризисы, которые возникают из-за предательства или чувств, не нашедших взаимности. Такие трудности могут надолго выбить из колеи Раков, Рыб и Скорпионов, и астрологи рекомендуют им не быть излишне доверчивыми, чтобы меньше разочаровываться.

Кризис успеха или успешности также выбивает водных людей из колеи, что может стать причиной проблем как с работой и финансовой стабильностью, так и с общим состоянием здоровья. Трем представителям стихии важно помнить о том, что успеха достичь гораздо легче, чем удержаться на пьедестале славы, а значит, развиваться нужно в нескольких направлениях, чтобы в случае потери стабильности начать путь к новым вершинам.

Стихия Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей)

Для представителей воздушной стихии характерны следующие кризисы:

брачный;

интеллектуальный;

дипломатический.

Весам, Водолеям и Близнецам противопоказана рутина. Из-за монотонности они быстро теряют интерес к происходящему, поэтому в условиях семейной жизни представителям Воздуха важно поддерживать огонь страсти, не затухающий ни на минуту. Однообразие губит союзы любящих сердец. Астрологи рекомендуют трем представителям стихии самостоятельно вносить разнообразие в личную жизнь, а не ждать у моря погоды и не разочаровываться раз за разом в своих избранниках.

Интеллектуальный кризис, или, как его часто называют, голод, может стать препятствием на пути к развитию и успешности. Преодолеть его помогают техники, направленные на развитие скрытых способностей и талантов. Весам, Водолеям и Близнецам важно постоянно находиться в движении и поиске новых вершин, которые можно было бы покорить. При этом им важно концентрировать внимание на начатом и не сворачивать с пути до достижения конечного результата. В этом случае можно преодолеть любые проблемы и избежать кризиса.