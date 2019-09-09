Бывшие невесты консультанта по питанию: он всех обманывает и ночью ест булочки

В сегодняшнем выпуске передачи Kuuuurija бывшие невесты консультанта по питанию Эрика Оргу расскажут, какой на самом деле образ жизни ведет мужчина.
По словам женщин, специалист в области здорового питания тайно поедает пирожные и сладости, практически не посещает тренировки и всячески пытается скрыть свое истинное лицо.
Будучи знаменитым консультантом по питанию Эрик не мог позволить себе самостоятельно отправиться в магазин за пирожными, поэтому делать это приходилось его бывшим возлюбленным. После проведения лекций о здоровом питании, сам мужчина делал все с точностью до наоборот.
Смотрите историю полностью, а также комментарии Эрика Оргу в выпуске Kuuuurija!