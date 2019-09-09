Бывшие невесты консультанта по питанию: он всех обманывает и ночью ест булочки

По словам женщин, специалист в области здорового питания тайно поедает пирожные и сладости, практически не посещает тренировки и всячески пытается скрыть свое истинное лицо.

Будучи знаменитым консультантом по питанию Эрик не мог позволить себе самостоятельно отправиться в магазин за пирожными, поэтому делать это приходилось его бывшим возлюбленным. После проведения лекций о здоровом питании, сам мужчина делал все с точностью до наоборот.