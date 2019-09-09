Как выглядит приглашение и что входит в свадебный виш-лист Ксении Собчак и Константина Богомолова

Уже 13 сентября состоится главное светское событие этой осени — 37-летняя Ксения Собчак второй раз выйдет замуж. Ее избранником стал режиссер Константин Богомолов. Влюбленные тщательно скрывают детали праздника, но некоторые секреты торжества все-таки попали в Сеть. Так, выяснилось, что звездная пара с фантазией подошла к созданию пригласительных для гостей, сделав видео-открытку, заставку которой украшают рабочий и колхозница.

«К и К приглашают вас на семейное торжество по случаю своей свадьбы. Ждем вас 13 сентября в 18:30 в Bosco Cafe, что в Петровском пассаже. Одевайтесь со вкусом. Если вместо подарков молодым вы пожелаете перевести деньги в помощь старикам и животным, убедительная просьба не делать этого», — гласит текст.

Также на суд общественности был представлен виш-лист влюбленных: список желаемых подарков для молодоженов. В нем фигурируют 5 халатов от известных брендов домашней одежды, каждый из которых стоит от 14 до 35 тысяч рублей. Впрочем, жених и невеста будут рады и полотенцам за 10 тысяч рублей от Frette. Нашлось место для шикарного дивана и нового комода. Мебель и домашний текстиль понадобятся Ксении, когда она будет обустраивать дом в Подмосковье, который строится уже полгода.

Пока неизвестно, какое платье для торжества выбрала Собчак. Ранее появлялись слухи, что телеведущая беременна, поэтому поклонники предполагают, что она отдаст предпочтение наряду свободного фасона. А вот угощать гостей звездная пара будет морепродуктами, стейками и дорогим шампанским.

Точное количество гостей, приглашенных на свадьбу не разглашается, но источники, приближенные к паре, утверждают, что в ресторане поднимать тосты за молодых будут представители шоу-бизнеса, предприниматели и политики.