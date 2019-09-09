«С мясной свадьбой тебя!»: Полина Гагарина весело поздравила мужа с годовщиной

«Знала ли я? Представляла ли этот день так? Нам сегодня 5 лет👰 (как будто 25 прошло). Любимый, спасибо тебе за любовь, терпение, мудрость, терпение (я уже говорила?), заботу, а главное, что смешишь меня до сих пор и нам есть о чем поржать и болтать ночами напролёт! – написала Гагарина своему 41-летнему мужу. - Ай лав ю, Вери мач. С мясной свадьбой тебя! Или какая она? Кто знает?».

К этому поздравлению звезда прикрепила видео, из которого понятно происхождение загадочной «мясной свадьбы». Супруги кривляются и веселятся перед камерой. Дмитрий постоянно спрашивает у жены: «Ты что, ела котлеты? Или сырое мясо? Пахнет, как будто ты ела сырое мясо… Ты точно ела сырой фарш!». В ответ на это Гагарина сетует: ««Вот оно: пять лет живешь и получаешь такой комплимент. С праздником, любимый!»

Поклонников рассмешили шутки на видео и растрогали признания. «Классные! Счастья вам», «Как приятно что Вы встретили друг друга», «Поздравляю Вас, самые позитивные и гармоничные», «Замечательно красивая вы пара!!!! Счастье и любви вам огромной!!!» - пожелали в комментариях фанаты.