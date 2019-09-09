«Выходили вместе из уборной»: пассажиров самолета поймали на горячем

"Я был на многих рейсах. Не могу поверить своим глазам. Я слышал об этом, но никогда не думал, что увижу это в реальной жизни", – подписал публикацию пассажир, добавив хештег #milehigh (mile high club – "клуб занимавшихся сексом в самолете").