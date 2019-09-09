Пн, 9.09.2019
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«Выходили вместе из уборной»: пассажиров самолета поймали на горячем

Самолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: Maxim shemetov / REUTERS

Пассажир самолета United Airlines Стаффорд Слик во время перелета заподозрил попутчиков в непристойностях. Парочка провела в уборной больше десяти минут. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на News.com.au.

"Я был на многих рейсах. Не могу поверить своим глазам. Я слышал об этом, но никогда не думал, что увижу это в реальной жизни", – подписал публикацию пассажир, добавив хештег #milehigh (mile high club – "клуб занимавшихся сексом в самолете").

На ролике показано, как несколько пассажиров собрались в очереди в туалет в проходе самолета. На следующих кадрах мужчина в красном свитере выходит из туалета, а спустя несколько секунд за ним следует его девушка.

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