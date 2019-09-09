Нымме стоит на ушах: а как бы вы отреагировали, узнав, что по соседству с вами строится крематорий?

Сегодня вечером выйдет в эфир новый эпизод программы Kuuuurija, где ведущая Катрин Луст узнала, как относятся жители Нымме к тому, что рядом с их домами появится крематорий.
Жители Нымме в шоке, они протестуют против строительства на улице Валдеку крематория. Здание нового крематория будет находиться неподалеку от существующего кладбища, а ближайший жилой дом - примерно в 200 метрах.
Ныммесцы говорят, что до последнего момента они ничего не знали о крематории, который скоро открывается рядом с их домами. Городские власти утверждают, что все сделано по закону. В крупных газетах были указано, что ведутся проектировочные работы по адресу Валдеку, 113, но нигде публично не было сказано, что это крематорий. Жители Нымме чувствуют себя обманутыми и говорят, что от них скрыли факт строительства крематория.
Смотрите уже сегодня вечером на Kanal 2 в 20.00 полное расследование в популярной программе Kuuuurijа!