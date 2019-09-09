Нымме стоит на ушах: а как бы вы отреагировали, узнав, что по соседству с вами строится крематорий?

Ныммесцы говорят, что до последнего момента они ничего не знали о крематории, который скоро открывается рядом с их домами. Городские власти утверждают, что все сделано по закону. В крупных газетах были указано, что ведутся проектировочные работы по адресу Валдеку, 113, но нигде публично не было сказано, что это крематорий. Жители Нымме чувствуют себя обманутыми и говорят, что от них скрыли факт строительства крематория.