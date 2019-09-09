Пн, 9.09.2019
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  • Нымме стоит на ушах: а как бы вы отреагировали, узнав, что по соседству с вами строится крематорий?

Нымме стоит на ушах: а как бы вы отреагировали, узнав, что по соседству с вами строится крематорий?

Пярнуский крематорий. Фото иллюстративное.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees / Scanpix

Сегодня вечером выйдет в эфир новый эпизод программы Kuuuurija, где ведущая Катрин Луст узнала, как относятся жители Нымме к тому, что рядом с их домами появится крематорий.

Жители Нымме в шоке, они протестуют против строительства на улице Валдеку крематория. Здание нового крематория будет находиться неподалеку от существующего кладбища, а ближайший жилой дом -  примерно в 200 метрах.

Ныммесцы говорят, что до последнего момента они ничего не знали о крематории, который скоро открывается рядом с их домами. Городские власти утверждают, что все сделано по закону. В крупных газетах были указано, что ведутся проектировочные работы по адресу Валдеку, 113, но нигде публично не было сказано, что это крематорий. Жители Нымме чувствуют себя обманутыми и говорят, что от них скрыли факт строительства крематория.

Смотрите уже сегодня вечером на Kanal 2 в 20.00 полное расследование в популярной программе Kuuuurijа!  

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