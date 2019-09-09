Легендарный Николай Гнатюк выступит в Таллинне!

Услышав фамилию этого исполнителя, у большинства любителей музыки сразу возникнут в памяти знаменитые «Малиновый звон», «Белые ставни», «Смерека», «Птица счастья». Хотя часть поклонников певца предпочитает такие шлягеры, как «Галина» и «Зорька алая».

Некоторые с ностальгией вспомнят «Танец на барабане», «Девчонка из квартиры 45», «Годы мои». Одним словом, каждому придется по душе какой-нибудь хит талантливого и харизматичного Николая Гнатюка. Придуманные прессой статусы вроде «звезды», «признанного мастера», «легенды сцены», «эстрадного классика» Николай не приветствует. У него свое объяснение всенародной любви и популярности: «Бог дал, вот и стал…».