Пн, 9.09.2019
Поздравляем! Учительница Йыхвиской гимназии Наталья Шабарчина участвует в шоу «Танцы» на ТНТ СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • 46-летняя Юлия Высоцкая в тельняшке и мини-шортах выглядит на 20 лет моложе

46-летняя Юлия Высоцкая в тельняшке и мини-шортах выглядит на 20 лет моложе

Юлия Высоцкая

ФОТО: Instagram

46-летняя актриса театра и кино Юлия Высоцкая порадовала поклонников новым снимком. Артистка для прогулки подобрала стильный летний образ, благодаря которому стала выглядеть на двадцать лет моложе, пишут Аргументы.

На фото Юлия позирует в тельняшке, темных мини-шортах и белых кедах. Этот наряд подчеркивает стройные и подтянутые ноги Высоцкой, а также ее темный загар, приобретенный во время отдыха у моря. Образ актриса дополнила большими солнцезащитными очками и яркой сумкой.

Подписчики сделали Юлии множество комплиментов, отметив, что ее занятия спортом не проходят даром – внешности артистки могут позавидовать многие молодые девушки.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ