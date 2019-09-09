46-летняя Юлия Высоцкая в тельняшке и мини-шортах выглядит на 20 лет моложе

На фото Юлия позирует в тельняшке, темных мини-шортах и белых кедах. Этот наряд подчеркивает стройные и подтянутые ноги Высоцкой, а также ее темный загар, приобретенный во время отдыха у моря. Образ актриса дополнила большими солнцезащитными очками и яркой сумкой.