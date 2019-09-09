Гарик Харламов опубликовал «убойное» видео про новый сезон Сomedy Club

«Закончились съемки нового Камеди Клуба! Сняли много, снимали долго. Скоро увидите все сами. Подробнее о съемках в этом видео!» - написал он, опубликовав ролик, на котором журналистка спрашивает простого труженика о том, как ему работается на заводе.