Пн, 9.09.2019
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  • Гарик Харламов опубликовал «убойное» видео про новый сезон Сomedy Club

Гарик Харламов опубликовал «убойное» видео про новый сезон Сomedy Club

Гарик Харламов

ФОТО: SCANPIX

Известный артист Гарик Харламов объявил своим подписчикам в Instagram о завершении съемок нового сезона Comedy Club, пишет Topnews.

«Закончились съемки нового Камеди Клуба! Сняли много, снимали долго. Скоро увидите все сами. Подробнее о съемках в этом видео!» - написал он, опубликовав ролик, на котором журналистка спрашивает простого труженика о том, как ему работается на заводе.

Судя по всему, главный герой видео является уроженцем среднеазиатской страны и не сильно знаком с тонкостями русского языка. Отвечая на вопрос журналистки он произносит всего два слова: «Хорошо. За***ь». При этом он показывает жестом большой  палец вверх.

 

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