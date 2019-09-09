Видео: на концерте в Самаре Дима Билан вел себя неадекватно

Сегодня в Сети появился интересный видеоролик. На нем запечатлен Дима Билан во время концерта в Самаре. Правда, комментарии пользователей сплошь негативные.

Опубликованные кадры были сняты очевидцами прямо во время выступления артиста. На них он ведет себя очень странно. В музыкальном проигрыше Дима садится на сцену и медленно выпивает бутылку воды. Взгляд его при этом блуждает, улыбка на лице больше напоминает гримасу. Позже артист все же встает на ноги и исполняет странные танцевальные па.

Зрители, наблюдавшие выступление вживую, попутно отмечали, что артист забыл почти половину слов, общаясь с залом со сцены, говорил невнятно. Впечатление от появления звезды было сильно смазано.

Пользователи предположили: слухи о том, что артист – поклонник запрещенных препаратов, имеют под собой вполне реальные основания. Только этим они смогли объяснить настолько неадекватное поведение исполнителя. ​

«А ведь ему деньги из бюджета за этот срам заплатили и немалые! Лучше бы во дворах асфальт положили», «Видела это выступление. Все там понятно», «Употреблять на работе? Фу-фу-фу, Дима», «У нас в Волжском было аналогично», «Да… Похоже, что не слухи…».

Напомним, что подобные разговоры в сети примерно год назад спровоцировало резкое похудение Билана, неожиданная госпитализация и отдых после нее. Кстати, отдыхать Дима полетел в Тибет.