Пн, 9.09.2019
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  • Видео: на концерте в Самаре Дима Билан вел себя неадекватно

Видео: на концерте в Самаре Дима Билан вел себя неадекватно

Дима Билан.

ФОТО: Grigoriy Sisoev / Sputnik

Артист на сцене вел себя настолько неадекватно, что разговоры в сети относительно его зависимости только усугубились, сообщает kleo.ru.

Сегодня в Сети появился интересный видеоролик. На нем запечатлен Дима Билан во время концерта в Самаре. Правда, комментарии пользователей сплошь негативные.

Опубликованные кадры были сняты очевидцами прямо во время выступления артиста. На них он ведет себя очень странно. В музыкальном проигрыше Дима садится на сцену и медленно выпивает бутылку воды. Взгляд его при этом блуждает, улыбка на лице больше напоминает гримасу. Позже артист все же встает на ноги и исполняет странные танцевальные па.

Зрители, наблюдавшие выступление вживую, попутно отмечали, что артист забыл почти половину слов, общаясь с залом со сцены, говорил невнятно. Впечатление от появления звезды было сильно смазано.

Пользователи предположили: слухи о том, что артист – поклонник запрещенных препаратов, имеют под собой вполне реальные основания. Только этим они смогли объяснить настолько неадекватное поведение исполнителя.

«А ведь ему деньги из бюджета за этот срам заплатили и немалые! Лучше бы во дворах асфальт положили», «Видела это выступление. Все там понятно», «Употреблять на работе? Фу-фу-фу, Дима», «У нас в Волжском было аналогично», «Да… Похоже, что не слухи…».

Напомним, что подобные разговоры в сети примерно год назад спровоцировало резкое похудение Билана, неожиданная госпитализация и отдых после нее. Кстати, отдыхать Дима полетел в Тибет.

Продюсер певца – Яна Рудковская категорично отметает подобные предположения, а сам Дима старается обходить стороной все разговоры на эту тему и никак не комментирует слухи.

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