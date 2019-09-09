Видео: на концерте в Самаре Дима Билан вел себя неадекватно

Артист на сцене вел себя настолько неадекватно, что разговоры в сети относительно его зависимости только усугубились, сообщает kleo.ru.
Сегодня в Сети появился интересный видеоролик. На нем запечатлен Дима Билан во время концерта в Самаре. Правда, комментарии пользователей сплошь негативные.
Зрители, наблюдавшие выступление вживую, попутно отмечали, что артист забыл почти половину слов, общаясь с залом со сцены, говорил невнятно. Впечатление от появления звезды было сильно смазано.
Пользователи предположили: слухи о том, что артист – поклонник запрещенных препаратов, имеют под собой вполне реальные основания. Только этим они смогли объяснить настолько неадекватное поведение исполнителя.
«А ведь ему деньги из бюджета за этот срам заплатили и немалые! Лучше бы во дворах асфальт положили», «Видела это выступление. Все там понятно», «Употреблять на работе? Фу-фу-фу, Дима», «У нас в Волжском было аналогично», «Да… Похоже, что не слухи…».
Напомним, что подобные разговоры в сети примерно год назад спровоцировало резкое похудение Билана, неожиданная госпитализация и отдых после нее. Кстати, отдыхать Дима полетел в Тибет.
Продюсер певца – Яна Рудковская категорично отметает подобные предположения, а сам Дима старается обходить стороной все разговоры на эту тему и никак не комментирует слухи.