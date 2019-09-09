Ирина Муромцева разводится с мужем

После шести лет брака ведущая передачи «Доброе утро» на Первом канале расстается с супругом, продюсером Максимом Волковым. В начале августа 41-летняя телезвезда подала иск в судебный участок №217 Гагаринского района. «Ира с Максимом действительно разводятся, — рассказали «СтарХиту» в окружении пары. — Как и полагается, им дали месяц на размышление — вдруг передумают. Но все обсудив, они решили поставить в отношениях финальную точку».