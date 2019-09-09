Ксения Собчак прокомментировала вторую беременность

На прошлой неделе поклонники наперебой обсуждали беременность Ксении. Причиной тому послужили кадры из фильма «Беслан», на которых был хорошо заметен живот Собчак. Вот только сама телеведущая информацию о пополнении в семье опровергла.

«Свадьбы по залету — это вообще как-то грустно, есть в этом какая-то безысходность, — рассказала Собчак. — Сообщение было подхвачено с легкой руки редакции. Ни для кого не секрет, что этот портал специализируется на новостях о жизни знакомых совладелицы их издательского дома. Вначале слив личного приглашения, теперь беременность... Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто — это неправда».