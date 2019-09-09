Ксения Собчак прокомментировала вторую беременность

13 сентября телеведущая станет женой Константина Богомолова. Недавно в Сети активно обсуждали беременность Ксении Собчак. Поклонники заметили у звезды округлившийся живот на кадрах из ее документального фильма «Беслан», пишет «Стархит».
На прошлой неделе поклонники наперебой обсуждали беременность Ксении. Причиной тому послужили кадры из фильма «Беслан», на которых был хорошо заметен живот Собчак. Вот только сама телеведущая информацию о пополнении в семье опровергла.
«Свадьбы по залету — это вообще как-то грустно, есть в этом какая-то безысходность, — рассказала Собчак. — Сообщение было подхвачено с легкой руки редакции. Ни для кого не секрет, что этот портал специализируется на новостях о жизни знакомых совладелицы их издательского дома. Вначале слив личного приглашения, теперь беременность... Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто — это неправда».
А вот Константин Богомолов оказался менее словоохотлив, отказавшись комментировать беременность возлюбленной. Впрочем, сейчас мысли режиссера заняты подготовкой к долгожданной свадьбе