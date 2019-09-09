Галерея: Илона Калдре вышла замуж
Экстрасенс Илона Калдре опубликовала в своем Facebook свадебные фотографии с супругом Дмитрием.
Сегодня утром Илона Калдре порадовала своих поклонников в социальных сетях свадебными фотографиями. Илона и Дмитрий вступили в брак не вчера и не сегодня, но приятно, что супруги отмечают очередную годовщину. Какую? Ответ Илона держит в секрете.
«Безумно рада за своего супруга, ведь он удачно и без принуждения женился на мне 9 сентября ровно сто лет тому назад! Любовь — это ВСЁ! ... и это всё, что мы знаем о ней. С годовщиной, дорогой мой Счастливчик!» - так подписала Илона фотографии.
Илона рассказала, что она «много лет назад влюбилась в своего мужа, 9 сентября мы соединили свои руки, сердца и кошельки и поклялись в вечной любви друг к другу. А спустя несколько лет еще и повенчались 09.09».
Экстрасенс уверена, что сентябрь – идеальное время для романтических знакомств, судьбоносных свиданий и свадеб. Илона посоветовала всем женихам и невестам, кто уже купил обручальные кольца, хранить их до свадьбы вместе: залить водой и заморозить в морозильнике до дня торжества. И тогда брак будет долгим и счастливым.