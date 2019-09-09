Галерея: Илона Калдре вышла замуж

Сегодня утром Илона Калдре порадовала своих поклонников в социальных сетях свадебными фотографиями. Илона и Дмитрий вступили в брак не вчера и не сегодня, но приятно, что супруги отмечают очередную годовщину. Какую? Ответ Илона держит в секрете.

«Безумно рада за своего супруга, ведь он удачно и без принуждения женился на мне 9 сентября ровно сто лет тому назад! Любовь — это ВСЁ! ... и это всё, что мы знаем о ней. С годовщиной, дорогой мой Счастливчик!» - так подписала Илона фотографии.

Илона рассказала, что она «много лет назад влюбилась в своего мужа, 9 сентября мы соединили свои руки, сердца и кошельки и поклялись в вечной любви друг к другу. А спустя несколько лет еще и повенчались 09.09».