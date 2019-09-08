Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждут перемены в любви в сентябре

Известный российский астролог Павел Глоба рассказал, какие знаки Зодиака ждет романтический период осенью 2019 года, пишет Topnews.
По словам специалиста по звездам, сентябрь 2019 года станет противоречивым месяцем для Львов. Он уверен, что сердце представителей этого знака Зодиака будет в равной степени раскаляться от любви, так и покрываться инеем от холода бесчувственности.
Скорее всего, Львы и сами не будут понимать, что с ними происходит. Однако в этот период астролог прогнозирует для представителей этого знака Зодиака романтический период, полный красивых ухаживаний.
Павел Глоба не рекомендует представителям этого знака Зодиака вообще думать о старых любовных связях, так как это испортит новые отношения.
Скорпионы могут почувствовать, что их личная жизнь этой осенью меняется в лучшую сторону. Вы сможете признаться в любви и разрешить давно назревшие проблемы с партнером, которые, к слову, решатся сами собой.