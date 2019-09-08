Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждут перемены в любви в сентябре

По словам специалиста по звездам, сентябрь 2019 года станет противоречивым месяцем для Львов. Он уверен, что сердце представителей этого знака Зодиака будет в равной степени раскаляться от любви, так и покрываться инеем от холода бесчувственности.

Скорее всего, Львы и сами не будут понимать, что с ними происходит. Однако в этот период астролог прогнозирует для представителей этого знака Зодиака романтический период, полный красивых ухаживаний.

В этот период Девы, по словам Павла Глобы, могут готовиться к новой жизни. Перед ними открываются новые двери и горизонты. Вы сможете наконец-то расставить все в своей голове по своим местам и открыться навстречу любовным приключениям.

Павел Глоба не рекомендует представителям этого знака Зодиака вообще думать о старых любовных связях, так как это испортит новые отношения.