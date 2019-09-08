Вс, 8.09.2019
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  • «Вот это грудь!»: Анна Седокова в платье с дерзким декольте восхитила мужчин

«Вот это грудь!»: Анна Седокова в платье с дерзким декольте восхитила мужчин

Анна Седокова

ФОТО: Instagram

36-летняя Анна Седокова оказалась в центре мужского внимания. Бывшая солистка «ВИА Гры» облачилась в роскошное платье с пикантным вырезом на груди, рассказывает Cosmo.

Певица хорошо знает о своих достоинствах и не упускает случая их продемонстрировать. Новый образ артистки вызвал ажиотаж среди пятимиллионной армии ее подписчиков.

Анна облачилась в облегающее черное платье с экстремальным декольте до пояса. Прозрачная ткань лифа открывала прелести звезды.

Исполнительница хита «Я же мать» выбрала пышную прическу — завила длинные волосы в голливудские локоны. Она выбрала макияж с классическими стрелками и красно-коричневой помадой. Певица не стала перегружать образ драгоценностями. Она сделала селфи в зеркало и сопроводила кадр словами из стихотворения Ирины Самариной «Лабиринт».

«И закрылась она на тринадцать замков,

Чтобы душу никто не топтал.

Нет, она никогда не боялась волков,

Ведь страшнее не волк, а шакал…

Эту душу сверлили обманом не раз,

Подло в спину толкали, смеясь…

Но алмазом всегда остается алмаз,

Даже если испачкают в грязь», — написала Анна.

 
«Могли вообще ничего не писать с таким горячим фото», «Секси-мать», «Великолепная», «Огонь», «Потрясающий стих и вы», «Прекрасная женщина», «Выглядите на все 100», «Вот это грудь! Выше всяких похвал», «Восторг», — отметили фолловеры.
 
Смотрите фото ЗДЕСЬ!

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