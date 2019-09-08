«Вот это грудь!»: Анна Седокова в платье с дерзким декольте восхитила мужчин

Певица хорошо знает о своих достоинствах и не упускает случая их продемонстрировать. Новый образ артистки вызвал ажиотаж среди пятимиллионной армии ее подписчиков.

Анна облачилась в облегающее черное платье с экстремальным декольте до пояса. Прозрачная ткань лифа открывала прелести звезды.

Исполнительница хита «Я же мать» выбрала пышную прическу — завила длинные волосы в голливудские локоны. Она выбрала макияж с классическими стрелками и красно-коричневой помадой. Певица не стала перегружать образ драгоценностями. Она сделала селфи в зеркало и сопроводила кадр словами из стихотворения Ирины Самариной «Лабиринт».

«И закрылась она на тринадцать замков,

Чтобы душу никто не топтал.

Нет, она никогда не боялась волков,

Ведь страшнее не волк, а шакал…

Эту душу сверлили обманом не раз,

Подло в спину толкали, смеясь…

Но алмазом всегда остается алмаз,

Даже если испачкают в грязь», — написала Анна.