«Вот это грудь!»: Анна Седокова в платье с дерзким декольте восхитила мужчин

36-летняя Анна Седокова оказалась в центре мужского внимания. Бывшая солистка «ВИА Гры» облачилась в роскошное платье с пикантным вырезом на груди, рассказывает Cosmo.
Певица хорошо знает о своих достоинствах и не упускает случая их продемонстрировать. Новый образ артистки вызвал ажиотаж среди пятимиллионной армии ее подписчиков.
Анна облачилась в облегающее черное платье с экстремальным декольте до пояса. Прозрачная ткань лифа открывала прелести звезды.
Исполнительница хита «Я же мать» выбрала пышную прическу — завила длинные волосы в голливудские локоны. Она выбрала макияж с классическими стрелками и красно-коричневой помадой. Певица не стала перегружать образ драгоценностями. Она сделала селфи в зеркало и сопроводила кадр словами из стихотворения Ирины Самариной «Лабиринт».
«И закрылась она на тринадцать замков,
Чтобы душу никто не топтал.
Нет, она никогда не боялась волков,
Ведь страшнее не волк, а шакал…
Эту душу сверлили обманом не раз,
Подло в спину толкали, смеясь…
Но алмазом всегда остается алмаз,
Даже если испачкают в грязь», — написала Анна.