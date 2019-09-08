Поздравляем! Жительница Йыхви Наталья Шабарчина участвует в шоу «Танцы» на ТНТ

Мы уже не раз писали о Наталье. В мае 1917 года Йыхвиская гимназия, где работает Наталья, стояла на ушах. Министерство образования и науки обратило внимание на сексуально-провокационный музыкальный клип, одна из танцовщиц в котором – учительница именно этого учебного заведения Наталья Шабарчина.

Наталья Шабарчина ФОТО: Одноклассники

Тогда учительница физкультуры отказалась общаться с журналистами, сославшись на то, что съемки в видеоклипе никак не отражаются на учебном процессе и это ее личная жизнь. (Видео смотрите ЗДЕСЬ!)

И вот теперь, похоже, пробил звездный час Натальи. Желаем ей успеха в конкурентной борьбе!

Наталья преподает в собственной танцевальной студии DanceBox Studio.