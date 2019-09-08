В Англии семья из Латвии погибла при загадочных обстоятельствах: выжил только ребенок

В Англия в графстве Стаффордшир полиция обнаружила скончавшихся в своем доме при загадочных обстоятельства русскоязычных супругов из Латвии Кирилла и Ланы Немцевых, пишет Topnews.
У супругов остался двухлетний сын - заботы о нем взяли на себя британские родственники Немцевых.
В настоящий момент сотрудники полиции Британии затрудняются назвать причины произошедшего и смерти. Точная версия будет названа по результатам экспертизы. На месте происшествия продолжают работать полицейские и криминалисты, сообщает Daily Mail.
Отмечается, что молодые супруги не были похожи на склонных к сиуциду, в жилье было снято сроком на два года. Мужчина работал шеф-поваром в пиццерии, девушка — в обувном магазине. Супруги посещали вместе пабы и наслаждались семейным уютом. Недавно отметили день рождения сына.
Сосед погибших супругов охарактеризовал семью как замечательную. «Лана была такой прекрасной женщиной, такой красивой, такой счастливой. Честно говоря, у меня нет слов, чтобы сказать, как я расстроен. Я в шоке от этой новости».