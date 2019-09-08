В Англии семья из Латвии погибла при загадочных обстоятельствах: выжил только ребенок

«Это была восточноевропейская семья. Когда они переехали сюда, молодая женщина была беременна, и вскоре после переезда у нее родился ребенок… С ними жил еще один джентльмен, но я не мог понять, кто он такой. Я думаю, они договорились с ним о совместном проживании, чтобы покрыть расходы на аренду», - рассказал хозяин жилья.