Вс, 8.09.2019
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  • В Англии семья из Латвии погибла при загадочных обстоятельствах: выжил только ребенок

В Англии семья из Латвии погибла при загадочных обстоятельствах: выжил только ребенок

Семья Немцевых на отдыхе в Турции.

ФОТО: селфи из Facebook

В Англия в графстве Стаффордшир полиция обнаружила скончавшихся в своем доме при загадочных обстоятельства русскоязычных супругов из Латвии Кирилла и Ланы Немцевых, пишет Topnews.

У супругов остался двухлетний сын - заботы о нем взяли на себя британские родственники Немцевых. 

В настоящий момент сотрудники полиции Британии затрудняются  назвать причины произошедшего и смерти. Точная версия будет названа по результатам экспертизы. На месте происшествия продолжают работать полицейские и криминалисты, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что молодые супруги не были похожи на склонных к сиуциду, в жилье было снято сроком на два года. Мужчина работал шеф-поваром в пиццерии, девушка — в обувном магазине. Супруги посещали вместе пабы и наслаждались семейным уютом. Недавно отметили день рождения сына. 

«Это была восточноевропейская семья. Когда они переехали сюда, молодая женщина была беременна, и вскоре после переезда у нее родился ребенок… С ними жил еще один джентльмен, но я не мог понять, кто он такой. Я думаю, они договорились с ним о совместном проживании, чтобы покрыть расходы на аренду», - рассказал хозяин жилья.

Сосед погибших супругов охарактеризовал семью как замечательную. «Лана была такой прекрасной женщиной, такой красивой, такой счастливой. Честно говоря, у меня нет слов, чтобы сказать, как я расстроен. Я в шоке от этой новости».

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