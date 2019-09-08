Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года

Начинается новая неделя, которая может принести как проблемы, так и победы на всех фронтах. Астрологи расскажут о том, как представителям всех знаков Зодиака остаться на волне удачи.
На этой неделе больше всего повезет представителям самых романтичных знаков Зодиака. Астрологи отмечают, что вся неделя будет благоприятным временем для поиска второй половинки. Также есть шанс наладить и вывести на новый уровень уже существующие отношения. В сфере работы и дел ситуация менее предсказуемая.
Овен
У Овнов может пропасть желание двигаться к целям. Эти люди станут чуть более чувствительными, немного нервозными. Особенно это касается субботы, когда планеты и звезды будут очень активными и непредсказуемыми. В таких условиях полезно пользоваться не логикой, а интуицией, которая, к сожалению, может ослабнуть. Пять полезных упражнений помогут развить шестое чувство и обострить его.
Не стоит забывать про отдых в эти семь дней. Некоторые неприятные события могут выбить из колеи, но это не значит, что наступила черная полоса. Представители этого Ззнака Зодиака смогут преодолеть всё, с чем решит их столкнуть судьба. Нужно лишь немного терпения, которое поможет остаться на плаву и не впасть в уныние.
Телец
В целом ожидается спокойная и размеренная неделя, наполненная приятными моментами, новыми возможностями, позитивом и удачей. В понедельник могут произойти какие-то неприятные вещи, но это норма, ведь в первый рабочий день всегда что-то идет не так. Предотвратить проблемы поможет быстрое включение в работу.
Близнецы
Эта неделя подарит Близнецам много удачи. С 9 по 13 число планеты будут очень созидательными и позитивными. Это позволит Близнецам как следует поработать, сменить обстановку, найти себе новые развлечения. На выходных энергетика светил станет более размеренной, поэтому лучше отдыхать привычным способом, не меняя устоявшихся традиций.
Если на пути встретятся какие-то проблемы, то привлечь успех помогут пять простых шагов к счастью. Иногда для достижения новых целей необходимо заставить себя выйти из зоны комфорта. Главное — на этой неделе более тщательно продумывать планы на будущее.
Рак
Ситуация стабилизируется к пятнице. Близкие люди перестанут таить бессмысленные обиды, а враги успокоятся и поймут, что их действия безрезультатны. В финансовой и любовной сферах Раков ждут серьезные изменения, которые невозможно будет не заметить. Этим людям стоит научиться смотреть себя со стороны: самоанализ никогда не бывает лишним, особенно в такое время, как сейчас.
Лев
В финансовом плане неделя будет весьма продуктивной и удачной. Оптимизм и позитивное настроение помогут побороть любой негатив, который может лишить Львов удачи. Утренние ритуалы на везение и успех сгладят любые острые углы и помогут справиться с переживаниями.
Пришло время меняться изнутри. Нужно помнить о том, что не бывает людей, которые всегда правы и всегда могут угодить всем вокруг. Порой необходимо сделать выбор, который может обидеть кого-то. На этой неделе оставаться хорошими для всех Львам не удастся. Придется смириться с тем, что некоторые люди затаят на них обиду.
Дева
9 и 13 сентября станут для Дев самыми позитивными днями. В это время возможны большие и приятные изменения в деловой сфере, повышение удачи, обретение мотивации и энтузиазма. В воскресенье представители этого Знака могут ощутить апатию. Если продолжать следовать пяти законам Вселенной, то избежать проблем с настроением будет проще.
Неделя очень хороша для финансовых операций. Можно давать и брать деньги в долг, осуществлять серьезные дорогостоящие покупки и искать новые источники дохода. Лучше не принимать решения на горячую голову, сохранять оптимизм и хладнокровие. В любовных делах больше повезет тем Девам, которые находятся в активном поиске.
Весы
Звезды повысят чувствительность Весов, особенно 13 числа, в пятницу. На выходных всё вернется на круги своя, потому что звезды и планеты вновь станут созидательными и позитивными. Астрологи рекомендуют 14 и 15 числа заняться приятными делами, как следует отдохнуть. Это благоприятное время для того, чтобы обновить гардероб, сменить имидж.
Скорпион
Эта неделя станет не самой простой для Скорпионов. Утренние медитации и правильное начало дня в целом помогут почувствовать себя счастливее, привлечь удачу. Астрологи советуют сохранять осторожность во всём, чтобы не приходилось потом исправлять ошибки, которые можно допустить на этой неделе.
Сторониться рисков и лишних трат — вот основной совет всем Скорпионам без исключения. Не нужно ввязываться в авантюры и заниматься делами, которые не приносят удовлетворения. После каждого рабочего дня понадобится полноценный отдых, так что на вечер лучше ничего не планировать. Релаксация в уединении или среди близких людей снимет любое напряжение.
Стрелец
Звезды и планеты сейчас в хорошем положении, особенно для финансовых дел и работы. Можно следить за знаками Вселенной, которые предупреждают о скорой прибыли, ведь прибыль более чем возможна в этот период. Чтобы добиться финансового триумфа, Стрельцам придется больше работать и не отступать назад ни при каких условиях.
Примерно такой же план на неделю должен быть и в любовной сфере. Малейшие сомнения или страхи порождают неудачи и негативные программы в сознании, поэтому лучше верить в себя до победного конца. Стрельцам не стоит слушать окружающих, которые могут поставить под сомнения их харизму и обаяние.
Козерог
Наибольшую опасность для Козерогов могут представлять самовлюбленные люди. Они не способны на проявление любви и уважения по отношению к окружающим, так что ждать от них подмоги в трудный час не стоит. Объединяться в команду лучше с проверенными людьми, которые уважают чужие интересы и могут проявлять сострадание, душевную теплоту.
Водолей
У Водолеев могут происходить резкие перепады настроения в грядущий период. Особенно сильно это может проявляться в субботу, когда активность планет будет повышенной. Это приведет к внутренней дисгармонии на выходных. Из-за этого Водолеям будет сложнее заводить знакомства, общаться, поэтому отдыхать лучше в одиночестве или вместе с проверенными людьми: родственниками, близкими друзьями.
На этой неделе актуальными станут обереги от энергетических вампиров, потому что их влияние на Водолеев возрастет. Токсичные люди и манипуляторы активизируются уже в понедельник. В диалогах они могут взывать к чувству долга, но Водолеям лучше на всё иметь свое собственное независимое мнение, чтобы не попасться на крючок.
Рыбы
Все дела на этой неделе потребуют размеренности и осторожности. Спешка и риски ни к чему хорошему не приведут. Также в неблагоприятный период с понедельника по пятницу Рыбы могут совершить типичные для них жизненные ошибки. На буднях планеты и звезды с высокой вероятностью раскроют негативные черты характера Рыб. Из-за этот воспринимать критику им станет намного сложнее.
Астрологи советуют Рыбам чаще обращать внимание на мелочи, избегать халатности и неосмотрительности. К любым делам стоит подходить основательно, с предельной осторожностью. В начале недели может появиться необъяснимая апатия и лень, но ближе к концу этого периода она пройдет. Выходные обещают быть благоприятными.