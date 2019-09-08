Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года

Лев

В финансовом плане неделя будет весьма продуктивной и удачной. Оптимизм и позитивное настроение помогут побороть любой негатив, который может лишить Львов удачи. Утренние ритуалы на везение и успех сгладят любые острые углы и помогут справиться с переживаниями.

Пришло время меняться изнутри. Нужно помнить о том, что не бывает людей, которые всегда правы и всегда могут угодить всем вокруг. Порой необходимо сделать выбор, который может обидеть кого-то. На этой неделе оставаться хорошими для всех Львам не удастся. Придется смириться с тем, что некоторые люди затаят на них обиду.

Дева

9 и 13 сентября станут для Дев самыми позитивными днями. В это время возможны большие и приятные изменения в деловой сфере, повышение удачи, обретение мотивации и энтузиазма. В воскресенье представители этого Знака могут ощутить апатию. Если продолжать следовать пяти законам Вселенной, то избежать проблем с настроением будет проще.

Неделя очень хороша для финансовых операций. Можно давать и брать деньги в долг, осуществлять серьезные дорогостоящие покупки и искать новые источники дохода. Лучше не принимать решения на горячую голову, сохранять оптимизм и хладнокровие. В любовных делах больше повезет тем Девам, которые находятся в активном поиске.

Весы

Очень часто мы перетягиваем на себя чужие проблемы. Эксперты сайта dailyhoro.ru ранее рассказывали о том, почему так происходит и как этого избежать . На этой неделе Весы могут начать больше думать о неурядицах своих близких и друзей, нежели о своих проблемах. Это плохо отразится на удаче, поэтому лучше почаще думать о себе, ведь в умеренном эгоизме нет ничего плохого.

Звезды повысят чувствительность Весов, особенно 13 числа, в пятницу. На выходных всё вернется на круги своя, потому что звезды и планеты вновь станут созидательными и позитивными. Астрологи рекомендуют 14 и 15 числа заняться приятными делами, как следует отдохнуть. Это благоприятное время для того, чтобы обновить гардероб, сменить имидж.

Скорпион

Эта неделя станет не самой простой для Скорпионов. Утренние медитации и правильное начало дня в целом помогут почувствовать себя счастливее, привлечь удачу. Астрологи советуют сохранять осторожность во всём, чтобы не приходилось потом исправлять ошибки, которые можно допустить на этой неделе.

Сторониться рисков и лишних трат — вот основной совет всем Скорпионам без исключения. Не нужно ввязываться в авантюры и заниматься делами, которые не приносят удовлетворения. После каждого рабочего дня понадобится полноценный отдых, так что на вечер лучше ничего не планировать. Релаксация в уединении или среди близких людей снимет любое напряжение.

Стрелец