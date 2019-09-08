Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 9 по 15 сентября

Лев

С энергетической точки зрения у Львов не будет ярко выраженных негативных и позитивных дней. Планеты и звезды сейчас очень стабильны, поэтому от жизни можно не ожидать резких поворотов. Если произойдет что-нибудь нехорошее, не стоит рвать и метать — лучше разобраться во всем, прежде чем ругаться и нервничать.

Это прекрасная неделя для совершения покупок, для работы и повышенной активности в делах, связанных с финансами. Привлечь деньги и удачу можно силой мысли, просто поверив в себя. Звезды советуют не зацикливаться на себе, ведь эгоизм до добра не доводит. Лучше потратить немного времени на своих близких и друзей, чтобы это добро вернулось потом в двойном размере.

Дева

С самого понедельника Дев ожидают позитив и удача. Планеты будут очень созидательными и гармоничными вплоть до пятницы, а потом немного сдадут позиции. Текущую неделю желательно использовать для того, чтобы избавиться от пяти качеств, которые мешают добиваться успеха. Пришло время для самоанализа и поиска энтузиазма и мотивации.

В любви и в делах нужно действовать, соглашаясь на командировки, смену обстановки, новые обязанности. Не стоит долго думать — на буднях желательно принимать решения максимально быстро. На выходных подобная стремительность и динамика не принесут плодов. Лучше как следует отдохнуть вместе с близкими или в уединении.

Весы

Вполне возможно, что Весам придется сделать важный выбор на этой неделе. Лучше не торопиться, а собрать больше сведений. Иногда нужно просто нажать на паузу и подождать, чтобы увидеть все самое важное. Есть вероятность того, что на этой неделе кто-то предложит Весам нечто новое и интересное.

В выходные энергетика планет станет более созидательной, что хорошо скажется на смене обстановки, поисках второй половинки, примирении. Полезными станут новые начинания, романтика. Представителей этого знака ожидают новые известия, улучшение настроения. Избавиться от негатива и усилить положительное действие планет поможет магия перекрестков.

Скорпион

На этой неделе нужно избавиться от пяти вещей, которые мешают быть счастливыми. Иногда счастье не в приобретении чего-то, а в избавлении от лишнего и ненужного. Планеты и звезды откроют Скорпионам новые двери и помогут закрыть старые. Это значит, что новые начинания должны стать приоритетными, но перед этим лучше завершить важные проекты, избавиться от дел, которые больше нельзя откладывать.

В будние дни желательно комбинировать труд и отдых, а не пытаться халтурить или погружаться с головой в дела, которые надоели. Скорпионы смогут повысить уверенность в себе, повести за собой людей, стать лидерами. Многих представителей этого знака ждет повышение в должности или успехи в делах.

Стрелец