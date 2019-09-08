Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 9 по 15 сентября

Василиса Володина — одна из самых популярных астрологов в России. Ее рекомендации и советы помогут вам стать удачливее на этой неделе, побороть беспомощность, если она вдруг постучит в ваши двери, и найти мотивацию.
Порой привлечь желаемое в свою жизнь нам помогает правильный настрой. Три психологические техники подскажут, где и как искать энтузиазм, даже если неделя будет богата на неурядицы. В целом, грядущий период отметится стабильностью, но только до пятницы. Выходные могут получиться необычными и непредсказуемыми, обещает dailyhoro.ru.
Овен
У каждого человека есть темные и светлые черты характера. Разумеется, звезды хотят, чтобы каждый показывал себя только с лучшей стороны. Особенно это коснется Овнов. Пришло время продемонстрировать окружающим свои лучшие качества. Это идеальное время для принятия важных решений, для оказания помощи друзьям и коллегам.
Овнам нужно осторожнее подходить к вопросам, связанным с долгосрочным планированием. Лучше сфокусировать свое внимание не решении текущих проблем, не сильно углубляясь в будущее. Если придется строить планы, то нужно держать их в тайне ото всех. Уходить внутрь себя тоже не стоит: самоанализ и самокопания ни к чему хорошему не приведут.
Телец
Выходные станут идеальным временем для любви, ярких эмоций, активного отдыха и новых начинаний. Можно просто абстрагироваться от всего вокруг и остаться в уединении дома, если того потребует сердце. Положительными станут новые знакомства, флирт и романтика. Стать привлекательнее можно при помощи магических камней и необычного стиля в одежде.
Близнецы
На выходных Близнецам звезды и планеты рекомендуют не привлекать к себе лишнего внимания. В трудные моменты желательно следовать зову своего сердца. Интуиция будет сильнейшим оружием против любых неурядиц. Если Вселенная припасет для Близнецов что-то новое, не стоит этому противиться. Это может быть новый человек или полезная и важная мысль, идея, озарение.
Рабочие будни станут продуктивными: это будет время работы и поиска новых источников дохода. Всем желающим можно менять рабочее место или должность, начинать период обучения и повышения квалификации. Некоторым Близнецам может показаться, что в жизни наступила черная полоса, но это не так. Любые трудности, которые произойдут в период с 9 по 15 число, проведут этих людей через тернии к звездам.
Рак
Главное сейчас — не принимать необдуманных решений, не проявлять импульсивности и агрессии. Если окружающие постараются спровоцировать Раков на эмоции и негатив, не стоит идти у них на поводу. Возможно, пришло время для того, чтобы просто побыть в уединении. Отвечать негативом на негатив сейчас — худшая из идей. Люди могут быть очень мстительными и злопамятными, особенно в самом начале недели.
Лев
С энергетической точки зрения у Львов не будет ярко выраженных негативных и позитивных дней. Планеты и звезды сейчас очень стабильны, поэтому от жизни можно не ожидать резких поворотов. Если произойдет что-нибудь нехорошее, не стоит рвать и метать — лучше разобраться во всем, прежде чем ругаться и нервничать.
Это прекрасная неделя для совершения покупок, для работы и повышенной активности в делах, связанных с финансами. Привлечь деньги и удачу можно силой мысли, просто поверив в себя. Звезды советуют не зацикливаться на себе, ведь эгоизм до добра не доводит. Лучше потратить немного времени на своих близких и друзей, чтобы это добро вернулось потом в двойном размере.
Дева
С самого понедельника Дев ожидают позитив и удача. Планеты будут очень созидательными и гармоничными вплоть до пятницы, а потом немного сдадут позиции. Текущую неделю желательно использовать для того, чтобы избавиться от пяти качеств, которые мешают добиваться успеха. Пришло время для самоанализа и поиска энтузиазма и мотивации.
В любви и в делах нужно действовать, соглашаясь на командировки, смену обстановки, новые обязанности. Не стоит долго думать — на буднях желательно принимать решения максимально быстро. На выходных подобная стремительность и динамика не принесут плодов. Лучше как следует отдохнуть вместе с близкими или в уединении.
Весы
В выходные энергетика планет станет более созидательной, что хорошо скажется на смене обстановки, поисках второй половинки, примирении. Полезными станут новые начинания, романтика. Представителей этого знака ожидают новые известия, улучшение настроения. Избавиться от негатива и усилить положительное действие планет поможет магия перекрестков.
Скорпион
На этой неделе нужно избавиться от пяти вещей, которые мешают быть счастливыми. Иногда счастье не в приобретении чего-то, а в избавлении от лишнего и ненужного. Планеты и звезды откроют Скорпионам новые двери и помогут закрыть старые. Это значит, что новые начинания должны стать приоритетными, но перед этим лучше завершить важные проекты, избавиться от дел, которые больше нельзя откладывать.
В будние дни желательно комбинировать труд и отдых, а не пытаться халтурить или погружаться с головой в дела, которые надоели. Скорпионы смогут повысить уверенность в себе, повести за собой людей, стать лидерами. Многих представителей этого знака ждет повышение в должности или успехи в делах.
Стрелец
Стрельцам необходимо создать благоприятную энергетику в доме. Звезды и планеты сделают родные стены Стрельцов местом силы, которое желательно поддерживать в порядке и в надлежащем состоянии. Положение звезд говорит о том, что пришло время для самостоятельности. Все важные дела желательно решать в одиночку. Эта тактика поможет преуспеть не только в делах, но и в любви.
Во всем, что касается амурных дел, желательно принимать решения, основываясь на фактах или интуиции, но никак не на эмоциях. Поспешные выводы или неправильные действия могут обидеть вторую половинку. Необходимо во всем искать компромиссы, иначе появится недопонимание, ссоры и конфликты.
Козерог
Начало недели может быть опасным. Понедельник рискует стать днем, полным разнообразных мелких разочарований. Негатив — это временное явление, которое всегда имеет начало и конец, но обладает и долгим «послевкусием», отражающимся на удаче в целом. Так что в понедельник лучше абстрагироваться от всего, что раздражает и действует на нервы.
Водолей
Водолеям звезды советуют искать удачу и успех среди людей. Нужно больше общаться с окружающими, но остерегаться энергетических вампиров и манипуляторов, которые не упустят возможности воспользоваться добротой и отзывчивостью. В этот период могут появиться новые друзья, а также просто люди, в которых можно влюбиться, к которым можно привыкнуть без страха перед возможным разочарованием.
На этой неделе Водолеи смогут начать важное дело, либо завершить что-то, что освободит их от неприятных мыслей и проблем. Можно даже начать жить с чистого листа. Все встанет на свои места, выйдет на новый уровень. На этой неделе звезды помогут Водолеям преуспеть в чем-то крайне важном — в учебе, в делах, в работе или в любви. Удача будет с ними всю неделю, так что сейчас не время расслабляться.
Рыбы
Рыбы могут быть довольно впечатлительными. Не нужно расценивать все, что происходит вокруг, слишком лично. Любые неурядицы, которые будут иметь место, окажутся быстротечными и недостойными того, чтобы тратить на них внимание, время и нервы. Лучше сфокусироваться на чем-то позитивном, хорошем и добром, например, на общении с близкими, отдыхе, релаксации. Лучше избегать переживаний и не таить в себе обид.
Пришло также время подумать о себе, полюбить себя. На выходных сила слова и мысли поможет изменить будущее, породить в себе новую мотивацию и обрести уверенность. Звезды и планеты станут очень созидательными для Рыб, поэтому любые дела будут спориться, все будет получаться на раз-два.