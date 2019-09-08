Названы два знака Зодиака, которых Ванга в своем пророчестве предупредила о проблемах в 2019 году

Для Раков второе полугодие станет хлопотливым и тяжелым. На представителей этого знака Зодиака будет давить груз прошлого, в результате чего предстоят перегрузки и частая смена настроения. В конечном итоге постоянный стресс приведет к депрессии.

Ванга же предупредила, что опасность 2019 года таится в небольших мелочах: им уделяют мало внимания, а они перерастают в серьезную проблему. Однако это не затронет личную жизнь. У пар со стабильными отношениями ждет стабильность. Вступив в брак, Рак сможет наладить дела в остальных сферах жизни. Начало осени самый удачный период для этого.