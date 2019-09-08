Вс, 8.09.2019
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  • Названы два знака Зодиака, которых Ванга в своем пророчестве предупредила о проблемах в 2019 году

Названы два знака Зодиака, которых Ванга в своем пророчестве предупредила о проблемах в 2019 году

Слезы. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Предсказания известной болгарской провидицы Ванги из прошлого века до сих пор имеют бешенную популярность у людей. Многие их них даже до конца не расшифрованы. Однако зодиакальный прогноз на 2019 год известен. Оказывается Ванга назвала два знака, которые столкнуться с проблемами до конца текущего года, пишет Topnews.

Для Раков второе полугодие станет хлопотливым и тяжелым. На представителей этого знака Зодиака будет давить груз прошлого, в результате чего предстоят перегрузки и частая смена настроения. В конечном итоге постоянный стресс приведет к депрессии.

Ванга же предупредила, что опасность 2019 года таится в небольших мелочах: им уделяют мало внимания, а они перерастают в серьезную проблему. Однако это не затронет личную жизнь. У пар со стабильными отношениями ждет стабильность. Вступив в брак, Рак сможет наладить дела в остальных сферах жизни. Начало осени самый удачный период для этого.

Водолеям же не стоит надеяться на успех из-за нерешенных проблем, ведь груз прошлого отравит настоящее. По предсказаниям Ванги, для новых достижений придется избавиться от последствий ошибок прошлого. Водолей должен уделить время личной жизни, т.к. настал период, благоприятный для любви.

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