Малышева обнаружила копченую колбасу в холодильнике матери и ужаснулась

Она отметила, что не так давно была в гостях у матери и именно тогда нашла палку копченой колбасы. В их семье мясной продукт был на столе редко, его ели только по праздникам.

Моя мама врач, причем врач блестящий. И вдруг я у нее в холодильнике нахожу спрятанную порезанную копченую колбасу,

— рассказала Малышева.

По словам ведущей, такая находка стала для нее шоком.

Я ей говорю: «Мама, как же так? Как тебе не стыдно? Ты же врач, мы же все сторонники здорового образа жизни»,

— добавила она. Малышева заметила, что ее смог переубедить брат, который сказал, что их матери 86 лет и ей можно есть все, что она хочет.