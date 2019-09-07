«Это не слух»: телеведущий высказался о Заворотнюк в связи с разговорами о раке

Артистка расскажет правду о своем здоровье на одном из центральных российских телеканалов. В настоящее время Анастасия Заворотнюк выбирает площадку для интервью.
В последнее время вокруг состояния здоровья знаменитости ходит множество слухов и домыслов. Многие предполагают, что у звезды онкология, и строят догадки о причинах заболевания.
Чтобы прекратить сплетни, Анастасия расставит все точки над i в эфире одного из центральных телеканалов России, передает телеканал «360». Об этом рассказал ее концертный директор Стас Христов.
Это не слух, в ближайшее время программу с ее участием проанонсируют,
– цитирует Христова «Вечерняя Москва».
Отметим, информация о возможном раке мозга у Анастасии Заворотнюк появились в конце лета этого года. Актриса перестала участвовать в спектаклях и других проектах.
Состояние своего здоровья звезда театра и кино пока никак не комментировала. На связь с поклонниками и журналистами не выходит и ее супруг, фигурист Петр Чернышев.
Некоторые пользователи соцсетей предположили, что причиной онкологии может быть процедура ЭКО. Напомним, Анастасия Заворотнюк весной этого года в 48 лет родила ребенка. Громкую популярность Анастасия Заворотнюк обрела после главной роли в комедийном телесериале «Моя прекрасная няня».