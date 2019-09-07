Сб, 7.09.2019
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«Это не слух»: телеведущий высказался о Заворотнюк в связи с разговорами о раке

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: Instagram

Артистка расскажет правду о своем здоровье на одном из центральных российских телеканалов. В настоящее время Анастасия Заворотнюк выбирает площадку для интервью.

В последнее время вокруг состояния здоровья знаменитости ходит множество слухов и домыслов. Многие предполагают, что у звезды онкология, и строят догадки о причинах заболевания.

Чтобы прекратить сплетни, Анастасия расставит все точки над i в эфире одного из центральных телеканалов России, передает телеканал «360». Об этом рассказал ее концертный директор Стас Христов.

Это не слух, в ближайшее время программу с ее участием проанонсируют,

– цитирует Христова «Вечерняя Москва».

Отметим, информация о возможном раке мозга у Анастасии Заворотнюк появились в конце лета этого года. Актриса перестала участвовать в спектаклях и других проектах.

Состояние своего здоровья звезда театра и кино пока никак не комментировала. На связь с поклонниками и журналистами не выходит и ее супруг, фигурист Петр Чернышев.

Некоторые пользователи соцсетей предположили, что причиной онкологии может быть процедура ЭКО. Напомним, Анастасия Заворотнюк весной этого года в 48 лет родила ребенка. Громкую популярность Анастасия Заворотнюк обрела после главной роли в комедийном телесериале «Моя прекрасная няня».

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