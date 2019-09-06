Валерия призналась, что потеряла ребенка от Иосифа Пригожина

51-летняя Валерия откровенно рассказала о том, почему у нее с мужем нет общих детей. Певица призналась, что не смогла сохранить беременность от 50-летнего Иосифа Пригожина, рассказывает Cosmo.
Продюсер рассказал, как много в его жизни значит вторая половина. По словам Иосифа, до встречи с Валерией он и не знал, что такое истинная любовь.
Первая жена, Елена, подарила ему двоих детей — Дмитрия и Данаю. От гражданской супруги Лейлы Фаттаховой у Пригожина есть дочь Елизавета. С третьей избранницей он счастливо живет более 15 лет.
У Валерии тоже трое отпрысков от прежних отношений, с Александром Шульгиным. Как выяснилось, в ее семье с Пригожиным также мог быть ребенок, но пара потеряла малыша.
«Не сложилось. Даже имя придумала — Егор. Я очень сильно заболела гриппом. Это был сильнейший вирус. Я не знала, что в положении. Оказалось, что была на втором месяце беременности. И я дала такую дозу антибиотика… Через две недели после болезни я поняла, что в положении. Врачи сказали, что надо ждать, как всё будет развиваться», — поделилась воспоминаниями поп-звезда.
Чуда не случилось — спустя несколько дней произошло отторжение плода. Супруги пережили трагедию благодаря работе, которая занимала большую долю их времени.
«Как мы пережили? Мне нужно было летать на следующий день на гастроли. Вот так мы и пережили. Мы все свои раны залечиваем в работе», — пояснила Валерия в студии программы «Судьба человека».