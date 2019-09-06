Валерия призналась, что потеряла ребенка от Иосифа Пригожина

Продюсер рассказал, как много в его жизни значит вторая половина. По словам Иосифа, до встречи с Валерией он и не знал, что такое истинная любовь.

Первая жена, Елена, подарила ему двоих детей — Дмитрия и Данаю. От гражданской супруги Лейлы Фаттаховой у Пригожина есть дочь Елизавета. С третьей избранницей он счастливо живет более 15 лет.

У Валерии тоже трое отпрысков от прежних отношений, с Александром Шульгиным. Как выяснилось, в ее семье с Пригожиным также мог быть ребенок, но пара потеряла малыша.

«Не сложилось. Даже имя придумала — Егор. Я очень сильно заболела гриппом. Это был сильнейший вирус. Я не знала, что в положении. Оказалось, что была на втором месяце беременности. И я дала такую дозу антибиотика… Через две недели после болезни я поняла, что в положении. Врачи сказали, что надо ждать, как всё будет развиваться», — поделилась воспоминаниями поп-звезда.

Чуда не случилось — спустя несколько дней произошло отторжение плода. Супруги пережили трагедию благодаря работе, которая занимала большую долю их времени.