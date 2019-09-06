Видео: юзеры раскритиковали Бузову за неприличный жест в танце

После публикации видео в Instagram, подписчики певицы набросились на нее с претензиями, пишет Пятый канал.
Ольга Бузова активна не только в Instagram, но и в приложении TikTok. Певица сняла видео с ритмичным танцем под свой новый сингл «Вот она я!», премьера которого состоялась сегодня 6 сентября.
На видео Ольга танцует и вовсю наслаждается собственным творением. Она, вероятно, ожидала получить поддержку от поклонников, но хейтеры атаковали телеведущую «Дома-2» гневными сообщениями. Некоторые даже высказались, что движения в танце не то что откровенные, а неприличные.
«Что за движения странные?» — написала одна из подписчиц.
«А руку то зачем между ног опять запихивать? Или это танец такой, типа сексуальный?!» — поинтересовалась другая.
Новая песня, новый флешмоб #вот_она_я 👸🏻 Повторяйте мой танец, выкладывайте к себе в Инстаграм, ТикТок, отмечайте меня 🥰 хочу увидеть вас всех,моих идеальных❤️👏🏻 Лучшие по традиции подадут в мой профиль, и получат спец призы 👏🏻👏🏻👏🏻 А тем временем, благодаря Вам трек попал во все топ чарты 🚀🚀🚀 Спасибо мои хорошие ❤️ Я вас люблю ❤️ #apple #tunes #boom #vk #shazam #yandexmusic #youtube #new #music