Видео: юзеры раскритиковали Бузову за неприличный жест в танце

Ольга Бузова активна не только в Instagram, но и в приложении TikTok. Певица сняла видео с ритмичным танцем под свой новый сингл «Вот она я!», премьера которого состоялась сегодня 6 сентября.

На видео Ольга танцует и вовсю наслаждается собственным творением. Она, вероятно, ожидала получить поддержку от поклонников, но хейтеры атаковали телеведущую «Дома-2» гневными сообщениями. Некоторые даже высказались, что движения в танце не то что откровенные, а неприличные.

«Что за движения странные?» — написала одна из подписчиц.