Знаки Зодиака с самой слабой энергетикой

Рак

Представители знака — очень чувствительны и эмоционально уязвимы. Они совершенно не умеют держать удар и каждый негативный выпад в свой адрес воспринимают близко к сердцу. Ракам нужно учиться тому, как постоять за себя, и не допускать, чтобы кто-либо мог просто так обидеть.

Весы

Весов очень легко вывести из равновесия. Порой даже неудобная тема разговора может выбить у них почву из под ног. Неумение сопротивляться негативу, отсутствие азарта и склонность копаться в себе по любому поводу — качества, которые могут сильно навредить представителям знака.

Телец

Порой слишком расслабленные Тельцы бывают обидчивыми и упрямыми, редко могут изящно обойти все препятствия и поставить обидчиков на место. Они слишком зависимы от материального мира и не умеют закрывать глаза на глупость и агрессию окружающих.

Рыбы