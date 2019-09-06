Пт, 6.09.2019
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Знаки Зодиака с самой слабой энергетикой

Слабая энергетика. Иллюстративное фото

ФОТО: Tatjana Urosevic / PantherMedia / Tatjana Urosevic

Им стоит беречь себя, ведь внутренняя защита — их уязвимое место, пишет журнал «Лиза».

Рак

Представители знака — очень чувствительны и эмоционально уязвимы. Они совершенно не умеют держать удар и каждый негативный выпад в свой адрес воспринимают близко к сердцу. Ракам нужно учиться тому, как постоять за себя, и не допускать, чтобы кто-либо мог просто так обидеть.

Весы

Весов очень легко вывести из равновесия. Порой даже неудобная тема разговора может выбить у них почву из под ног. Неумение сопротивляться негативу, отсутствие азарта и склонность копаться в себе по любому поводу — качества, которые могут сильно навредить представителям знака.

Телец

Порой слишком расслабленные Тельцы бывают обидчивыми и упрямыми, редко могут изящно обойти все препятствия и поставить обидчиков на место. Они слишком зависимы от материального мира и не умеют закрывать глаза на глупость и агрессию окружающих.

Рыбы

Несмотря на превосходную интуицию и богатый внутренний мир, Рыбы не всегда выдерживают давление внешнего мира, нападки окружающих и необходимость выживать в условиях конкуренции. Их иллюзии и нежелание бороться становятся причиной столь тонкой энергетической брони.

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