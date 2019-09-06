Жара! Самая сексуальная модель мира вышла в свет в бикини

В четверг, 5 сентября, 28-летняя модель вышла на улицы Нью-Йорка в белом купальнике из коллекции своего собственного бренда Inamorata Woman, в черных брюках и тренче нараспашку. Свой образ она дополнила босоножками на высоких каблуках и маленькой оранжевой сумкой.

По данным издания, в таком виде она направлялась в культурный центр Lincoln на подготовительное мероприятие перед нью-йоркской Неделей моды.

Стоимость бикини Эмили Ратаковски на сайте компании составляет 160 долларов.