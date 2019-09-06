В Cеть попали первые фото беременной Ксении Собчак

Уже несколько недель в сети не утихают слухи о том, что Ксения Собчак вот-вот во второй раз станет матерью. И пока сама журналистка не спешит комментировать эту информацию, в сеть попали новые доказательства, что она действительно в положении. Так, на днях в YouTube-канале журналистки появилось видео, посвященное теракту в Беслане в 2004 году. Под роликом принялись комментировать не только огромную работу, которую проделала Ксения, общаясь с участниками и жертвами теракта, но и ее заметно округлившийся живот.