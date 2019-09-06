Пт, 6.09.2019
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В Cеть попали первые фото беременной Ксении Собчак
ФОТО!

Ксения Собчак

ФОТО: Valery Sharifulin / Valery Sharifulin/TASS

В интернете появились новые доказательства, что Ксения Собчак ждет второго ребенка, передает Viva.

Уже несколько недель в сети не утихают слухи о том, что Ксения Собчак вот-вот во второй раз станет матерью. И пока сама журналистка не спешит комментировать эту информацию, в сеть попали новые доказательства, что она действительно в положении. Так, на днях в YouTube-канале журналистки появилось видео, посвященное теракту в Беслане в 2004 году. Под роликом принялись комментировать не только огромную работу, которую проделала Ксения, общаясь с участниками и жертвами теракта, но и ее заметно округлившийся живот. 

ФОТО: скриншот

На некоторых кадрах изменения фигуры Ксении видно невооруженным взглядом. К слову, поговаривают, что именно из-за беременности она и ее новый возлюбленный Константин Богомолов поторопились со свадьбой. Источники сообщают, что торжество состоится уже 13 сентября. 

ФОТО: скриншот

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