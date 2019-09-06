Пт, 6.09.2019
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«Какие ножки!» Глюкоза похвасталась стройной фигурой на отдыхе

Певица Глюкоза

ФОТО: Sputnik/Scanpix

Певица продолжает дразнить моралистов, оголяя части тела, пишет Пятый канал.

Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, опубликовала в Instagram очередной соблазнительный снимок с акцентом на своих стройных ногах.

«Встречаем осень ярко», — подписала она фотографию.

«Ах эта фигура!» — прокомментировал публикацию один из поклонников. «Какие ножки, Наташа!» — добавил другой. «Красотка!» — отметил пользователь. «Классно смотришься!» — сделал комплимент юзер. «Всегда на вас приятно посмотреть!» написал артистке еще один подписчик.

Глюкоза, в свою очередь, поблагодарила поклонников за столь лестные комментарии.

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