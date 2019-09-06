Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые разбогатеют в октябре

По словам специалиста, во второй месяц осени Львы вспомнят о своих старых долгах, причем им удастся быстро и безболезненно справиться со всеми проблемами и закрыть «дыры».

По словам Павла Глобы, в этот период вы не только решите все свои временные финансовые трудности, но и получите огромную прибыль. Это могут быть дивиденды от вашей деятельности или выигрыш в лотерею.

В октябре 2019 года ожидается улучшение финансовой ситуации у Водолеев. Астролог подчеркивает, что проблемы, в течение долгого времени тревожившие представителей этого знака Зодиака, уйдут в прошлое.

Этой осенью есть отличный шанс погасить все долги по небольшим кредитам, а освободившиеся средства можно направить на инвестиции.

В октябре 2019 года Рыбы проявят свою прагматичность во всей красе. Вы только выиграете в этот период в рискованных и авантюрных сделках, а также сумеете внушительным образом увеличить свой бюджет.