Сколько нежности! Новое фото Веры Брежневой и Константина Меладзе растрогало Сеть
В Сеть попало редкое фото Веры Брежневой и Константина Меладзе.
Несмотря на то, что Вера Брежнева и Константин Меладзе больше не скрывают свои отношения, все же супруги предпочитают не афишировать подробности семейной жизни. Они редко выходят на публику вместе, еще реже публикуют совместные фото в соцсетях. Именно поэтому поклонники каждый раз в восторге от редких публикаций, на которых Вера и Константин запечатлены вместе.
Так случилось и на днях. На официальной странице MeladzеMusic в Instagram появилось редкое общее фото пары, на котором они нежно обнимаются. Поклонники тут же принялись комментировать снимок, отмечая, что Вера и Константин — очень красивая пара! Поддерживаем.