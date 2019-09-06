Сколько нежности! Новое фото Веры Брежневой и Константина Меладзе растрогало Сеть

Несмотря на то, что Вера Брежнева и Константин Меладзе больше не скрывают свои отношения, все же супруги предпочитают не афишировать подробности семейной жизни. Они редко выходят на публику вместе, еще реже публикуют совместные фото в соцсетях. Именно поэтому поклонники каждый раз в восторге от редких публикаций, на которых Вера и Константин запечатлены вместе.