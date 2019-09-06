Чудовищное совпадение: молодая певица погибла в ДТП, когда вспоминала своих умерших родных
Кантри-певица Кайли Рэй Харрис погибла в ДТП с участием трех автомобилей. Авария произошла 4 сентября в штате Нью-Мексико, передает E! News.
Помимо Кайли, погибла также 16-летняя девушка-водитель, которая предположительно была нетрезва. Третий человек в автомобиле не пострадал. У Харрис осталась шестилетняя дочь Корби.
Кайли направлялась в город Таос. По дороге она рассказывала подписчикам в Instagram, что там жили ее родные, однако почти все умерли, включая ее отца, в живых остался лишь дядя.
Исполнительница вспомнила, как в детстве попала в ДТП на этой же трассе — пока она спала на заднем сиденье, её папа сбил корову. Рассказывая эту историю, Харрис не смогла сдержать слез.
Информацию о гибели кантри-певицы в аварии изданию Billboard подтвердил её агент. Он не стал раскрывать деталей произошедшего и попросил не беспокоить родных Харрис в трудное для них время.
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