300 гостей и 12 миллионов на банкет: новые подробности свадьбы Собчак и Богомолова
В СМИ продолжается бурное обсуждение свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова. Появились новые подробности торжества.
В близком окружении утверждают, что свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова быть. Якобы торжество назначено на 13 сентября и состоится в центре Москвы, пишут Dni. Говорят, влюбленные подошли к празднику с выдумкой: друзья пары будто бы до сих пор не знают места ни регистрации ни банкета. Это станет известно только в день свадьбы посредством CМС.
«Ксения и Константин позвали на свадьбу около 300 гостей! Событие пройдет в центре Москвы, на одной из крупных банкетных площадок. Плюс ко всему для гостей задумана развлекательная программа, но детали пока держатся в секрете», –
рассказали друзья Константина Богомолова.
Предстоящее событие прокомментировал генеральный директор концертного агентства «РУ-КОНЦЕРТ» Евгений Морозов. Он отметил особую дороговизну заведения, где планируется банкет пары.
«С учетом количества приглашенных только застолье обойдется молодоженам в 12 миллионов рублей. Я уж не говорю про аренду помещения, которое будет полностью закрыто под эту свадьбу. Добавьте еще к этому декорирование зала и услуги флориста. Это еще как минимум четыре миллиона рублей», – цитирует специалиста сайт «Комсомольская правда».