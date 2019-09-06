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  • 300 гостей и 12 миллионов на банкет: новые подробности свадьбы Собчак и Богомолова

300 гостей и 12 миллионов на банкет: новые подробности свадьбы Собчак и Богомолова
Уже известна дата!

Собчак и Богомолов на премьере фильма Квентина Тарантино в Москве.

ФОТО: Valery Sharifulin / Valery Sharifulin/TASS

В СМИ продолжается бурное обсуждение свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова. Появились новые подробности торжества.

В близком окружении утверждают, что свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова быть. Якобы торжество назначено на 13 сентября и состоится в центре Москвы, пишут Dni. Говорят, влюбленные подошли к празднику с выдумкой: друзья пары будто бы до сих пор не знают места ни регистрации ни банкета. Это станет известно только в день свадьбы посредством CМС.

«Ксения и Константин позвали на свадьбу около 300 гостей! Событие пройдет в центре Москвы, на одной из крупных банкетных площадок. Плюс ко всему для гостей задумана развлекательная программа, но детали пока держатся в секрете», –

рассказали друзья Константина Богомолова.

Предстоящее событие прокомментировал генеральный директор концертного агентства «РУ-КОНЦЕРТ» Евгений Морозов. Он отметил особую дороговизну заведения, где планируется банкет пары. 

«С учетом количества приглашенных только застолье обойдется молодоженам в 12 миллионов рублей. Я уж не говорю про аренду помещения, которое будет полностью закрыто под эту свадьбу. Добавьте еще к этому декорирование зала и услуги флориста. Это еще как минимум четыре миллиона рублей», – цитирует специалиста сайт «Комсомольская правда».

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