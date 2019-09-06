300 гостей и 12 миллионов на банкет: новые подробности свадьбы Собчак и Богомолова

В близком окружении утверждают, что свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова быть. Якобы торжество назначено на 13 сентября и состоится в центре Москвы, пишут Dni. Говорят, влюбленные подошли к празднику с выдумкой: друзья пары будто бы до сих пор не знают места ни регистрации ни банкета. Это станет известно только в день свадьбы посредством CМС.