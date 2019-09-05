Смотрите, как прошел кастинг «Дома-2» в Риге и узнайте, как легче всего попасть на телепроект

В Латвию по такому случаю приехали даже самые любимые участники телешоу - влюбленная пара в лице Марины Африкантовой и Романа Капаклы, поклонники могли с ними общаться и фотографироваться. Десятки фотографий после кастинга появились в соцсети Instagram.

Звезды «Дома-2» нашли время для интервью в эфире рижского Top Radio. Там-то Африкантова и рассказала, при каком раскладе у вас больше всего шансов стать участников самой продолжительной телестройки любви.

По словам Марины, нужно осмелиться и сказать, что ты пришел к кому-то из участников, кто уже находится в паре.