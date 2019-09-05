Пт, 6.09.2019
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  • Смотрите, как прошел кастинг «Дома-2» в Риге и узнайте, как легче всего попасть на телепроект

Смотрите, как прошел кастинг «Дома-2» в Риге и узнайте, как легче всего попасть на телепроект
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО!

ФОТО: Instagram

В конце этой рабочей недели в Риге впервые прошел кастинг проекта «Дом-2» телеканала ТНТ. В четверг весь день в одном из крупных торговых центров латвийской столицы выбирали потенциальных участников телепроекта.

В Латвию по такому случаю приехали даже самые любимые участники телешоу - влюбленная пара в лице Марины Африкантовой и Романа Капаклы, поклонники могли с ними общаться и фотографироваться. Десятки фотографий после кастинга появились в соцсети Instagram.

Звезды «Дома-2» нашли время для интервью в эфире рижского Top Radio. Там-то Африкантова и рассказала, при каком раскладе у вас больше всего шансов стать участников самой продолжительной телестройки любви. 

По словам Марины, нужно осмелиться и сказать, что ты пришел к кому-то из участников, кто уже находится в паре. 

Смотрите видео и фото! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#DOM2RIGA

Публикация от Дмитрий Синицын (@gslogistics8)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#dom2riga

Публикация от Олег Кенгарагский (@kengaragskii)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😍😍😍😍#dom2riga#dom2_reality_shoy

Публикация от И.Хамская❤️ (@irundij)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Капаклы и Африкантова помогут попасть на ДОМ-2! Кастинг в Риге прямо сейчас🔥 Прямо сейчас Роман Капаклы и Марина Африкантова лично отбирают претендентов на участие в главной телестройке страны! Накануне ребята побывали на местной радиостанции, где рассказали, как сами проходили кастинг, и поделились советами с потенциальными участниками реалити. 🎬КАСТИНГ ШОУ ДОМ-2 в Риге! Друзья, ждём вас всех сегодня на кастинг! с 10.00 до 21.00 в т/ц Rīga Plaza по адресу: ул. Мукусалас 71, Рига (1 этаж). #дом2 #дом2новости #dom2 #новости #тнт #шоу #dom2ruпервыевсети

Публикация от Дом-2 (@dom2_tnt)

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