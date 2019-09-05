Пт, 6.09.2019
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  • Участница эстонского «Дома-2» пришла в ужас от того, что ей сказал чужой ребенок на улице

Участница эстонского «Дома-2» пришла в ужас от того, что ей сказал чужой ребенок на улице

Rannamaja-Seidi.

ФОТО: Pressimaterjalid

Звезда нового эстонского реалити-шоу «Дом на пляже» Сэйди Воогре недавно услышала от прохожего мальчика на улице такую фразу, после которой его матери придется долго краснеть. 

Проживающая на Сааремаа 20-летняя Сейди сегодня рассказала своим подписчикам в соцсети Instagram о курьезном случае, который произошел с ней из-за массивных кроссовок бело-черного цвета. На нее обрушился шквал критики не от кого-то, а от маленького мальчика. 

«Мама, смотри, корова!» - прокричал маленький мальчик. Слово корова часто используют не в прямом, а в переносном значении, говоря о неряшливой и неопрятной женщине.

Очень хочется верить, что мальчик не имел в виду внешность девушки, а назвал ее коровой из-за кроссовок соответствующей расцветки.

Участница реалити-шоу на телеканале TV3 и ее обувь

ФОТО: Kuvatõmmis Instagrami storyst

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