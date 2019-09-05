Участница эстонского «Дома-2» пришла в ужас от того, что ей сказал чужой ребенок на улице

Проживающая на Сааремаа 20-летняя Сейди сегодня рассказала своим подписчикам в соцсети Instagram о курьезном случае, который произошел с ней из-за массивных кроссовок бело-черного цвета. На нее обрушился шквал критики не от кого-то, а от маленького мальчика.