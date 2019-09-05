Видео: таллиннский таксист задает пассажирам каверзные вопросы, за правильные ответы - скидка
В Таллинне работает таксист Евгений Миронов, который начал вести свой канал "Любимое такси" в Youtube. Там он публикует видео, в которых задает каверзные вопросы своим пассажирам.
За каждый правильный ответ стоимость поездки становится на один евро дешевле. Также имеется возможность воспользоваться подсказками: позвонить другу, либо попросить помощи у случайного прохожего.
Первые выпуски показывают, что таллиннцам очень трудно найти ответы. Проверьте себя, сможете ли вы ответить на вопросы.