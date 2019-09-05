Чт, 5.09.2019
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  • Видео: таллиннский таксист задает пассажирам каверзные вопросы, за правильные ответы - скидка

Видео: таллиннский таксист задает пассажирам каверзные вопросы, за правильные ответы - скидка
Можно звонить другу или спросить помощи у прохожего

Такси

ФОТО: Edvard Molnar / PantherMedia / Edvard Molnar

В Таллинне работает таксист Евгений Миронов, который начал вести свой канал "Любимое такси" в Youtube. Там он публикует видео, в которых задает каверзные вопросы своим пассажирам.

За каждый правильный ответ стоимость поездки становится на один евро дешевле. Также имеется возможность воспользоваться подсказками: позвонить другу, либо попросить помощи у случайного прохожего.

Первые выпуски показывают, что таллиннцам очень трудно найти ответы. Проверьте себя, сможете ли вы ответить на вопросы.

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