Фото: Надежда Бабкина вышла в свет с молодым любовником

На днях исполнительница явилась на премьеру нового фильма "Одесса" режиссера Валерия Тодоровского. Она пришла не одна, а в компании своего молодого любовника, певца Евгения Гора.

По этому случаю Бабкина опубликовала в своем Instgram-аккаунте серию фотографий. На одном из кадров она стоит в обнимку со своим избранником. Оба счастливо улыбаются в объектив.

Фанаты моментально отреагировали на новый кадр. Они признались, что им очень импонирует союз Надежды и Евгения. "Всегда на вас любуюсь! Пара вы классная! Между вам не видно разницы в годах!", "Счастливая пара, любви, радости и творческих успехов", "Такие оба красивые и счастливые!", "Приятно смотреть, никакой показухи!", – заваливали влюбленных комплиментами преданные поклонники.

Отметим, у Надежды и Евгения 30-летняя разница в возрасте. Первое время фанаты Бабкиной не доверяли молодому исполнителю. Они считали, что он преследует корыстные цели. Но потом они успокоились, поняв, что певица в надежных руках. Влюбленные уже несколько лет счастливо живут в гражданском браке.