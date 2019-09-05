С сыном Татьяны Буланой случилось несчастье

Новый учебный год для 12-летнего сына певицы Татьяны Булановой и экс-футболиста Владислава Радимова Никиты начался с неприятности. В Instagram популярная исполнительница выложила фотографию, на которой запечатлела младшего наследника с гипсом на ноге возле смотрового кабинета. "Костяная нога", – написала Татьяна Буланова.

Снимок произвел неизгладимое впечатление на подписчиков. Не остались в стороне и звездные коллеги певицы. Наталия Гулькина написала: "Вот это да! Что только не сделаешь, лишь бы в школу не идти. Шучу, выздоравливайте!". Прокомментировала публикацию и юмористка Елена Воробей: "Вот это начал года! Разрабатывай правую и скорейшего выздоровления левой!" - пожелала артистка.

Другие подписчики, засыпав Татьяну Буланову вопросами о состоянии Никиты, выразили надежду на его скорое восстановление. Некоторые признались, что молятся за подростка. Певица не стала вдаваться в подробности, при каких обстоятельствах ее сын сломал ногу.

Татьяна Буланова не относится к тем знаменитостям, которые предпочитают каждый шаг отражать в Сети. Артистка редко дает интервью, нечасто посещает светские мероприятия и откровенничает с представителями СМИ. Лишь недавно она в передаче Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" раскрыла причины развода с Владиславом Радимовым.