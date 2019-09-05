Танцуем вместе! Известная эстонская модель Александра Элизабет Лядов опубликовала новое видео из Нью-Йорка

Эстонская супермодель Александра Элизабет Лядов опубликовала клип под названием Virgho («Дева»), который уносит зрителя прямо в мир высокой моды Нью-Йорка, пишет Elu24.
«Я записала это видео быстро, мне просто нужно было отключиться от всего и весело провести время с моими подругами. Я услышала одну мелодию, когда вечером шла в метро, и заметила, как изменилась моя походка, осанка и чувства. Все было в светлых тонах! Я танцевала всю ночь и забыла обо всем остальном, я чувствовала себя непобедимой», - рассказывает Александра.
Видео стало квинтэссенцией эмоций вечера, проведенного с подружками, и удивительного разнообразия Нью-Йорка. Для Александры это город стал символом свободы. «Это город, в котором вы можете быть тем, кем хотите. Я надеюсь, что все, кто послушает Virgho в течение трех минут, забудут о своей повседневной жизни и почувствуют себя самыми красивыми!» - уверена эстонская модель.
Видео пропитано модой, а часть его снимали в Эстонии. И Александра воспользовалась этой возможностью, чтобы продемонстрировать миру творения эстонских дизайнеров и смиксовать их с известными во всем мире брендами одежды. Вместе с Александрой в клипе снялась американская модель Jarline.
Смотрите это убойное видео!