Девочки, сходите с ума! Откровенное фото эстонского актера-модели Олегa Боганнa взорвало Сеть

Олег Боганн - модель, актер, фотограф из Эстонии. Его фотографии в социальных сетях набирают огромное количество лайков, и часто Олег публикует очень «горячие» и провокационные снимки на радость подписчицам.
Новую фотографию Олега с замиранием сердца рассматривают девушки. На ней актер и модель предстает в чуть приспущенных спортивных штанах, не открывая ничего лишнего, но явно давая волю для бурной фантазии своим поклонницам.
Международная модельная карьера Олега началась в 2011 году с контракта с агентством Ling Vision (Шанхай, Китай). Ему удалось поработать с такими известными брендами как PUMA, MaxMara, Нelena Rubinstein, Not Just A Label и другими. Олег недавно снял 25-минутный жанровый документальный фильм о международном модельном бизнесе.