В Италии соцслужбы украли у россиянки пятилетнего сына для продажи

По словам женщины, еще во время беременности ей предлагали отдать ребенка «в аренду» богатым итальянским семьям, рассказывает Topnews.
По информации пресс-службы Международного общественного движения «Русские матери», в Италии у россиянки конфисковали 5-летнего сына, так как женщина захотела вернуться с ним на родину - в город Энгельс Саратовской области.
41-летняя мать-одиночка Анна Варганова рассказала, что родила мальчика в Италии, а отец отказался от него. При этом в свидетельстве о рождении в соответствующей графе стоит прочерк, а ее сын Георгий имеет единственное гражданство - Российской Федерации, как и его мать.
По словам женщины, работники соцслужб Италии во время беременности предлагали ей отдать ребенка «в аренду» богатым итальянским семьям, но она отказалась. После этого в ее отношении была избрана другая тактика. Россиянке предложили «помощь» в виде комнаты в общежитии, где она находилась под постоянным «присмотром», а ее сыну в это время искали богатую семью.
В настоящее время несчастная мать обратилась к президенту России Владимиру Путину и российским дипломатам с мольбами о помощи.