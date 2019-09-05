В Италии соцслужбы украли у россиянки пятилетнего сына для продажи

41-летняя мать-одиночка Анна Варганова рассказала, что родила мальчика в Италии, а отец отказался от него. При этом в свидетельстве о рождении в соответствующей графе стоит прочерк, а ее сын Георгий имеет единственное гражданство - Российской Федерации, как и его мать.

По словам женщины, работники соцслужб Италии во время беременности предлагали ей отдать ребенка «в аренду» богатым итальянским семьям, но она отказалась. После этого в ее отношении была избрана другая тактика. Россиянке предложили «помощь» в виде комнаты в общежитии, где она находилась под постоянным «присмотром», а ее сыну в это время искали богатую семью.