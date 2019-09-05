Чт, 5.09.2019
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В Италии соцслужбы украли у россиянки пятилетнего сына для продажи

Анна Варганова с сыном.

ФОТО: скриншот видео

По словам женщины, еще во время беременности ей предлагали отдать ребенка «в аренду» богатым итальянским семьям, рассказывает Topnews.

По информации пресс-службы Международного общественного движения «Русские матери», в Италии у россиянки конфисковали 5-летнего сына, так как женщина захотела вернуться с ним на родину - в город Энгельс Саратовской области.

41-летняя мать-одиночка Анна Варганова рассказала, что родила мальчика в Италии, а отец отказался от него. При этом в свидетельстве о рождении в соответствующей графе стоит прочерк, а ее сын Георгий имеет единственное гражданство - Российской Федерации, как и его мать.

По словам женщины, работники соцслужб Италии во время беременности предлагали ей отдать ребенка «в аренду» богатым итальянским семьям, но она отказалась. После этого в ее отношении была избрана другая тактика. Россиянке предложили «помощь» в виде комнаты в общежитии, где она находилась под постоянным «присмотром», а ее сыну в это время искали богатую семью.

«Георгия выкрали […] 6 августа. В этот день мать вызвали в офис к соцработнику, одну. Анна «на допросе» в офисе соцслужбы опрометчиво заявила, что собирается вернуться с сыном в Россию. […] И вот только за это у Анны «срочно» изъяли в Италии пятилетнего сына. А заодно быстренько и даже без ее присутствия лишили русскую мать родительских прав на сына. Пока что - временно. Думаю, скорее всего этого русского ребенка в Италии сейчас готовят на «заказное» переусыновление», - сказала координатор движения «Русские матери» Ирина Бергсет.
 
Также стало известно о том, что на территории Италии действует банда «Ангелы и демоны», где все, начиная от мэра и заканчивая мелкими клерками, наживаются на торговле изъятыми органами опеки детьми, пишет ren.tv. Позднее таких малышей продавали богатым итальянкам, которые сами не могли иметь детей или не хотели рожать. По всей видимости, российский мальчик стал жертвой таких злоумышленников, действия которых уже прозвали конвейером по штамповке сирот.

В настоящее время несчастная мать обратилась к президенту России Владимиру Путину и российским дипломатам с мольбами о помощи.

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