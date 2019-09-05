Письмо читательницы: я бы предпочла жить в Финляндии, а не в Санкт-Петербурге. И вот почему

Блогер на странице сайта Zen.Yandex.ru поделилась мнением о жизни в Финляндии и объяснила, почему предпочла бы для жизни именно эту европейскую страну, а не родную России и город Санкт-Петербург.
Приводим текст письма девушки-анонима в полном объеме. Что скажете?
«Всем огромный привет! Как мои подписчики уже знают, я живу в Петербурге, крупном городе-миллионнике, активно стремящемуся к тому, чтобы стать Москвой-2, только с улицами и тротуарами в 2-3 раза уже.
Меня многое не устраивает из того, что происходит с городом и как он меняется. Например, огромные районы из новостроек, "человейники" высотой по 30 этажей. Вырубка деревьев в парках. Постройка все новых и новых храмов. Пробки на дорогах. И так перечислять можно долго.
Почему мне больше нравится Финляндия, чем русский Петербург
Вот вы бывали за пределами Российской Федерации? Если да, то как вам, понравилось? Ощутили ли вы на себе разницу в культурах между европейским обществом и нашим? Я думаю, если вы хоть раз бывали за границей, то ответ на этот вопрос будет утвердительный.
Главная причина того, почему я бы предпочла жить в Финляндии, лежит на поверхности. И она - в людях.
Почему-то люди в моем городе (я много путешествую, в других городах люди более открытые и улыбчивые попадаются намного чаще) злые, суровые и всем друг на друга абсолютно наплевать. Мало действительно приятных и счастливых людей, после которых поднимается настроение. Ощущаешь это в поездке в метро, на машине, просто идя по улице или покупая что-то. Все раздражены этой жизнью.
Думаю, причина в количестве этих самых людей (то бишь перенаселение и плотность), когда нас много - мы друг друга начинаем ненавидеть.
В Финляндии плотность населения намного, намного меньше. Там в Хельсинки в час-пик почти нет пробок. Люди тебе улыбаются, когда что-то спрашивают. Люди улыбаются в ответ, когда им улыбнешься ты. Счастливые и спокойные, финны любят тишину и порядок во всем.
Чистые города и улицы - еще одна причина, почему я так люблю Финляндию.
Культура вождения автомобиля - без комментариев. После наших дорог дергается глаз. В поездке ты злой, по-любому материшься про себя на этих недотеп, которые тупят, а другие тебя подрезают и хамят. Постоянно надо за всеми следить на 360 градусов, так как многие нарушают пдд и лезут напролом.
Финляндию просто обожаю за ее любовь и отношение к природе. За их законы ради защиты природы и животных. В городском скверике бегают белочки, а на пустынных грунтовках много лосей и лисиц.
Положительно отношусь к тому, что в стране налажен раздельный сбор отходов, а в России контейнеры для сбора нужно еще поискать.
И вообще, мне нравится их спокойная, размеренная жизнь в красивых домах с высокими потолками и большими окнами, где у каждого есть свое личное парковочное место. Нравится то, что все друг друга уважают и не ущемляют в правах. Нравится то, что среди всех сфер жизни есть справедливость. Нравится уровень жизни и качество продуктов.
Большинство финнов даже не занавешивают окна шторами и не ставят забор вокруг участка. Они не стараются оградиться ото всех, как происходит у нас в России.
Почему мы не можем иметь такой же уровень жизни, как в Финляндии
Я думаю, все зависит в основном от людей. У нас такой менталитет, что все смотрят лишь на свой мирок и живут в нем, а все остальное их не касается. Не касаются помойки и грязь вокруг, можно жить в хрущевках и чтобы все устраивало, кушать дорогие, но некачественные продукты. Дышать не чистым, а загаженным воздухом.
Пока мы сами не захотим что-то изменить, ничего не произойдет. Я вот хочу изменить свою жизнь, и я ее меняю.
Я сдаю мусор раздельно и не загрязняю еще больше территорию, где живу. Я собираю чужой мусор в лесу и мысленно матерюсь на этих свиней, которые себе позволяют засорять все вокруг. Я не ем химическую промышленную еду, а покупаю только необработанные продукты и готовлю всё сама. Если вы начнете узнавать, что мы едим - вы обалдеете от количества химии и токсинов, попадающих в наш организм с пищей. В поездках на автомобиле я всегда уважительно отношусь ко всем участникам дорожного движения, кроме тех, кто мне хамит на дорогах.
Но этого мало. Наверное, в России никогда не будет суровых законов об охране природы, они лучше весь оставшийся лес китайцам отдадут. Байкал загрязняется, и наплевать всем, кроме кучки активистов. Главное же для большинства - прожить свою жизнь, а что будет потом - пофиг. А ваши дети и внуки уже будут разгребать ваше говно и думать о том, почему нельзя было жить лучше и человечнее. И почему московский мусор складывают на севере, а не перерабатывают его».