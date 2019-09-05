Письмо читательницы: я бы предпочла жить в Финляндии, а не в Санкт-Петербурге. И вот почему

«Всем огромный привет! Как мои подписчики уже знают, я живу в Петербурге, крупном городе-миллионнике, активно стремящемуся к тому, чтобы стать Москвой-2, только с улицами и тротуарами в 2-3 раза уже.

Меня многое не устраивает из того, что происходит с городом и как он меняется. Например, огромные районы из новостроек, "человейники" высотой по 30 этажей. Вырубка деревьев в парках. Постройка все новых и новых храмов. Пробки на дорогах. И так перечислять можно долго.

Санкт-Петербург. Иллюстративное фото. ФОТО: Dmitriy Krasko / PantherMedia / Dmitriy Krasko

Почему мне больше нравится Финляндия, чем русский Петербург

Вот вы бывали за пределами Российской Федерации? Если да, то как вам, понравилось? Ощутили ли вы на себе разницу в культурах между европейским обществом и нашим? Я думаю, если вы хоть раз бывали за границей, то ответ на этот вопрос будет утвердительный.

Главная причина того, почему я бы предпочла жить в Финляндии, лежит на поверхности. И она - в людях.

Почему-то люди в моем городе (я много путешествую, в других городах люди более открытые и улыбчивые попадаются намного чаще) злые, суровые и всем друг на друга абсолютно наплевать. Мало действительно приятных и счастливых людей, после которых поднимается настроение. Ощущаешь это в поездке в метро, на машине, просто идя по улице или покупая что-то. Все раздражены этой жизнью.

Думаю, причина в количестве этих самых людей (то бишь перенаселение и плотность), когда нас много - мы друг друга начинаем ненавидеть.

В Финляндии плотность населения намного, намного меньше. Там в Хельсинки в час-пик почти нет пробок. Люди тебе улыбаются, когда что-то спрашивают. Люди улыбаются в ответ, когда им улыбнешься ты. Счастливые и спокойные, финны любят тишину и порядок во всем.

Чистые города и улицы - еще одна причина, почему я так люблю Финляндию.

Культура вождения автомобиля - без комментариев. После наших дорог дергается глаз. В поездке ты злой, по-любому материшься про себя на этих недотеп, которые тупят, а другие тебя подрезают и хамят. Постоянно надо за всеми следить на 360 градусов, так как многие нарушают пдд и лезут напролом.

Финляндию просто обожаю за ее любовь и отношение к природе. За их законы ради защиты природы и животных. В городском скверике бегают белочки, а на пустынных грунтовках много лосей и лисиц.

Порт Хельсинки. Иллюстративное фото. ФОТО: Ville Karavirta / PantherMedia / Ville Karavirta

Положительно отношусь к тому, что в стране налажен раздельный сбор отходов, а в России контейнеры для сбора нужно еще поискать.

И вообще, мне нравится их спокойная, размеренная жизнь в красивых домах с высокими потолками и большими окнами, где у каждого есть свое личное парковочное место. Нравится то, что все друг друга уважают и не ущемляют в правах. Нравится то, что среди всех сфер жизни есть справедливость. Нравится уровень жизни и качество продуктов.

Большинство финнов даже не занавешивают окна шторами и не ставят забор вокруг участка. Они не стараются оградиться ото всех, как происходит у нас в России.

Почему мы не можем иметь такой же уровень жизни, как в Финляндии

Я думаю, все зависит в основном от людей. У нас такой менталитет, что все смотрят лишь на свой мирок и живут в нем, а все остальное их не касается. Не касаются помойки и грязь вокруг, можно жить в хрущевках и чтобы все устраивало, кушать дорогие, но некачественные продукты. Дышать не чистым, а загаженным воздухом.

Пока мы сами не захотим что-то изменить, ничего не произойдет. Я вот хочу изменить свою жизнь, и я ее меняю.

Я сдаю мусор раздельно и не загрязняю еще больше территорию, где живу. Я собираю чужой мусор в лесу и мысленно матерюсь на этих свиней, которые себе позволяют засорять все вокруг. Я не ем химическую промышленную еду, а покупаю только необработанные продукты и готовлю всё сама. Если вы начнете узнавать, что мы едим - вы обалдеете от количества химии и токсинов, попадающих в наш организм с пищей. В поездках на автомобиле я всегда уважительно отношусь ко всем участникам дорожного движения, кроме тех, кто мне хамит на дорогах.

Но этого мало. Наверное, в России никогда не будет суровых законов об охране природы, они лучше весь оставшийся лес китайцам отдадут. Байкал загрязняется, и наплевать всем, кроме кучки активистов. Главное же для большинства - прожить свою жизнь, а что будет потом - пофиг. А ваши дети и внуки уже будут разгребать ваше говно и думать о том, почему нельзя было жить лучше и человечнее. И почему московский мусор складывают на севере, а не перерабатывают его».