Принц Гарри и Меган Маркл обидели королеву

Ежегодно в этой резиденции в Шотландии королева проводит два летних месяца. Однако пара отказалась от визита, поскольку их четырехмесячный сын Арчи еще не окреп для таких поездок.

При этом источник издания утверждает, что Елизавета II была сильно разочарована подобным ответом, поскольку ребенок в течение недели был на Ибице, а после отправился с родителями на встречу с Элтоном Джоном во Францию.

Кроме того, собеседник предположил, что инициатором отказала была Меган Маркл, которой мало развлечений в шотландском поместье королевы.