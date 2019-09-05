Наташа Королева спела для поклонников полностью обнаженной

Певица покорила поклонников, опубликовав в личном микроблоге видео, где поет, лежа в кровати. И делает это артистка полностью обнаженной. Любопытно, что исполняет знаменитый хит «Жемчуг» Королева не только без одежды, но и без косметики. Макияж певица заменила популярным видео-фильтром, маскирующим несовершенство кожи и мелкие морщинки.

Этим поступком звезда обрадовала фанатов, но отнюдь не удивила их. Не так давно 46-летняя артистка поделилась очень смелым фото, на котором позирует полностью раздетой. Певица снялась в ванне, наполненной пеной, так что все интимные места оказались прикрыты. Королева рисковала, ведь хейтеры мимо таких публикаций пройти просто не могут.