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  • Сумасшедшая! Ольга Серябкина прокатилась с ветерком без нижнего белья

Сумасшедшая! Ольга Серябкина прокатилась с ветерком без нижнего белья
Смотрите видео!

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Ольга Серябкина

ФОТО: Instagram

Российская певица Ольга Серябкина на своей странице в Instagram разместила видео. На нем артистка едет на квадроцикле без нижнего белья. 

Серябкина позирует оператору стоя с длинными волосами, которые развеваются на ветру. Стоит отметить, что ролик получился довольно смелым. 

«Камуфляжная вечеринка reborn. Я не могла вернуться сюда и не погонять еще раз на этой малышке», - написала Ольга. 

Стоит отметить, что поклонники горячо восприняли видео. 

«Где охрана?», «В любой непонятной ситуации - снимай трусы», «Них**** камуфляж», «»Вий«, современная версия», «сейчас так модно стало?», - писали подписчики. 

Напомним, певица Наргиз дала большое интервью, где рассказала, что на лейбле MALFA всем руководит Серябкина. Ранее Елена Темникова намекнула, что у Серябкиной и Фадеева роман. 

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