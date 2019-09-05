Сумасшедшая! Ольга Серябкина прокатилась с ветерком без нижнего белья
Российская певица Ольга Серябкина на своей странице в Instagram разместила видео. На нем артистка едет на квадроцикле без нижнего белья.
Серябкина позирует оператору стоя с длинными волосами, которые развеваются на ветру. Стоит отметить, что ролик получился довольно смелым.
«Камуфляжная вечеринка reborn. Я не могла вернуться сюда и не погонять еще раз на этой малышке», - написала Ольга.
Стоит отметить, что поклонники горячо восприняли видео.
«Где охрана?», «В любой непонятной ситуации - снимай трусы», «Них**** камуфляж», «»Вий«, современная версия», «сейчас так модно стало?», - писали подписчики.
Напомним, певица Наргиз дала большое интервью, где рассказала, что на лейбле MALFA всем руководит Серябкина. Ранее Елена Темникова намекнула, что у Серябкиной и Фадеева роман.