Астролог Павел Глоба назвал опасные даты сентября 2019 года

По словам Глобы, многих в этот период будет подстерегать опасность.

«Мы можем не заметить, как искусились и польстились на то, о чем впоследствии будем жалеть», - сказал эксперт, порекомендовав избегать принятия поспешных решений и совершения легкомысленных поступков, взвешивая каждое действие.

«Очень легко в сентябре потерять чистоту внутренних ориентиров. Сейчас под маской милосердия, веры и бескорыстия может быть обман», - отметил он, подчеркнув, что в этот месяц многие будут испытывать разочарования в идеалах.

В первые десять дней сентября знаки Зодиака будут испытывать на себе позитивное влияние и переживут период повышенной активности. Павел Глоба советует не упускать шанс улучить жизнь.

Тем не менее, финансовые вопросы в первой трети сентября 2019 года будут переживать не лучшие дни. К тому же, по словам астролога, в первые 5 дней сентября легко потерять голову в отношениях.

Последняя неделя сентября будет неблагоприятной для кредитов и других договорных обязательств, а также для заключения брака. Наиболее подходящий для этого период с 6 по 22 сентября.