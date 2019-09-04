Вы только посмотрите, что творилось на вечеринке эстонского реалити-шоу, аналога «Дома-2»
На эстонском телеканале TV3 сегодня стартует новое реалити-шоу «Rannamaja» («Дом на пляже»). Продюсеры говорят, что это будет самое сумасшедшее и скандальное шоу на эстонском телевидении.
Портал Limon.ee сегодня уже писал, что шесть молодых и одиноких людей переедут в домик на пляже с одной целью - создать романтические отношения и найти свою любовь. И если среди них не образуется пар, то они отправятся на вечеринку в клуб с целью найти себе там партнера.
В отличие от «Дома-2» эстонская версия шоу будет выходить в эфир раз в неделю - по средам, но камеры на съемочной площадке работают 24/7. Один из участников в первую ночь залез к одной из девушек в постель.
Смотрите видео, как проходила вечеринка по случаю начала шоу!