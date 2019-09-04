Вы только посмотрите, что творилось на вечеринке эстонского реалити-шоу, аналога «Дома-2»

Портал Limon.ee сегодня уже писал, что шесть молодых и одиноких людей переедут в домик на пляже с одной целью - создать романтические отношения и найти свою любовь. И если среди них не образуется пар, то они отправятся на вечеринку в клуб с целью найти себе там партнера.