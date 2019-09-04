Ученые рассказали, какие напитки могут спровоцировать рак

Ученые выяснили, что некоторые напитки способны спровоцировать развитие рака даже у здорового человека. Речь идет о газированных лимонадах и напитках с содержанием сока.

Публикации с результатами соответствующих исследований появились в издании The BMJ. Группа французских исследователей под руководством Матильды Тувье установила, что при ежедневном употреблении даже 100 миллилитров лимонада или фруктового сока существенно увеличивается риск развития онкологических заболеваний — с 18 до 22 процентов вероятности появления рака.

Исследователи в течение восьми лет наблюдали за более чем десятью тысячами добровольцев. Главным условием эксперимента было ежедневное употребление испытуемыми не менее 100 миллилитров одного из 97 предложенных прохладительных напитков. В их число входили натуральные соки без добавления сахара, лимонады, энергетики, различные молочные и спортивные напитки. «Меню» также делилось на содержащие сахар позиции и диетические наименования, в составе которых был либо только фруктовый сок, либо заменители сахара.