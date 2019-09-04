Сеть магазинов Selver проиграла в споре с популярной эстонской телеведущей

Жалоба номер 920

«Kuuuurija» не нарушила Кодекс журналистской этики

В передаче рассказывается о работнике Selver в Пеэтри, чье поведение кажется клиентам слишком навязчивым, такого внимание к себе посетители на самом деле не желают. Утверждается, что клиенты пожаловались на данного работника и в сеть магазинов Selver, но там это отрицают.

АО Selver обратилось в Совет по прессе с утверждением, что на данного работника за пять лет не поступало ни одной жалобы. Фирма утверждает, что ни один эпизод передачи на самом деле не нашел подтверждения. То, что было показано в передаче, по мнению Selver, на самом деле не происходило.

«Kuuuurija» ответила Совету по прессе, что они связались с клиентами, ставшими жертвами слишком навязчивого обслуживания и они заверили, что пожаловались на работника в сеть Selver, где им были не очень рады.

Совет по прессе решил, что «Kuuuurija» не нарушила Кодекс журналистской этики.

По мнению Совета по прессе, у сети Selver была возможность дать свой подробный комментарий произошедшему, возможность показать документальные материалы, видео, фото и хоть как-то опровергнуть обвинения, но сеть ограничилась формальным письменным ответом.

Председатель Совета по прессе Гуннар Сийнер